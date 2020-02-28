Скачать
Пятница, 28.02.2020
В НАТО поддержали Турцию и осудили авиаудары в Идлибе
Эскалация конфликта в Сирии: НАТО собирается на срочное заседание
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Эпидемия коронавируса: сколько в мире больных и умерших
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Актриса Василиса Аполлинария стала жертвой грабителей (Фото)

Актриса Василиса Аполлинария стала жертвой грабителей (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:По словам Василины, из квартиры вынесли макбук, ноутбук, деньги, драгоценные украшения, диски с личными архивами и "всякие мелочи".

Украинская актриса Василина Аполлинария, которая известна зрителю по роли в комедии "Скажене весілля" сообщила, что злоумышленники ограбили ее квартиру.

О неприятном инциденте девушка рассказала на своей странице в Facebook, прикрепив к посту несколько фотографий, на которых видно, как выглядит квартира актрисы после происшествия.

"Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась - я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!". Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", - поделилась эмоциями Аполлинария. 

Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца

Василина Аполлинария дебютировала в кино в 2016 году, снявшись в сериале "Криминолог". Известность актрисе принесла комедия "Скажене весілля" и "Скажене весілля-2", где девушка сыграла одну из ведущих ролей. Василина также снималась в мелодраме "С меня хватит" и в фильме 2020 года "Голая правда".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ограбление, Знаменитости, Актриса, Скажене весілля, Василиса Аполлинария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
05 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
В Беларуси выявили первый случай коронавируса
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь