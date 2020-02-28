Актриса Василиса Аполлинария стала жертвой грабителей (Фото)

Новости шоу бизнеса:По словам Василины, из квартиры вынесли макбук, ноутбук, деньги, драгоценные украшения, диски с личными архивами и "всякие мелочи".

Украинская актриса Василина Аполлинария, которая известна зрителю по роли в комедии "Скажене весілля" сообщила, что злоумышленники ограбили ее квартиру.

О неприятном инциденте девушка рассказала на своей странице в Facebook, прикрепив к посту несколько фотографий, на которых видно, как выглядит квартира актрисы после происшествия.

"Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась - я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос "За что?!". Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?", - поделилась эмоциями Аполлинария.

Василина Аполлинария дебютировала в кино в 2016 году, снявшись в сериале "Криминолог". Известность актрисе принесла комедия "Скажене весілля" и "Скажене весілля-2", где девушка сыграла одну из ведущих ролей. Василина также снималась в мелодраме "С меня хватит" и в фильме 2020 года "Голая правда".