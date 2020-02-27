Бритни Спирс сняла видео, как сломала ногу во время танца

Новости шоу бизнеса:38-летняя певица предупредила, что он довольно громкий, и не соврала - в конце видео слышен отчетливый треск костей.

Бритни Спирс впервые рассказала фанатам о недавней травме и поделилась в Instagram видео, на котором запечатлен момент перелома.

В клипе Спирс в желтом спортивном топе и черных шортах энергично танцует в студии, оступается и падает на пол, держась за ногу.

"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге в этот момент! - написала Бритни. - И да… Я знаю, что я босиком... не смейтесь, но так у меня лучше сцепление с полом! PS: Вы можете услышать, как я сломал ногу здесь… извините, это довольно громко!"

Перелом Спирс случился в начале февраля, о чем ее парень Сэм Асгари рассказал в Instagram.

"Моя львица сломала плюсневую кость на ноге, делая то, что она любит, - танцуя. Желаю ей скорейшего выздоровления, чтобы она могла прыгать, бегать и танцевать", - написал он, поделившись фото с Бритни на больничной койке.

Сейчас певица чувствует себя хорошо и проводит отпуск на Мауи - втором по величине острове Гавайского архипелага.