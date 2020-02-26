Кардинальные изменения: Наталью Могилевскую не узнали фанаты (Фото)

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Среда, 26.02.2020
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20:21 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица показала, как преобразилась для нового выпуска шоу "Лига смеха".

Украинская певица и тренер "Лиги Смеха" Наталья Могилевская предстала перед поклонниками в новом и весьма неожиданном образе.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена с трендовой в этом сезоне прической - мелкими кудрями в стиле афро. Свою новую укладку Наталья украсила большим красным бантом.

При этом Могилевская не уточнила, для чего примерила образ "кудряшки Сью", однако известно, что сейчас певица задействована в съемках нового сезона "Лиги Смеха". Артистка только поинтересовалась у фанатов, идет ли ей такая прическа. "Как вам?" - написала Наталья.

 
 
 
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Начинается... Как вам? 1 или 2 ? #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #лигасмеха #лігасміху

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Поклонники певицы немедленно начали обсуждать новый образ своего кумира. Многие из них нашли, что в нем Могилевская потрясающе выглядит.

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"Шикарная", "Вам идет", "Куколка", "Красотка", "Боже, какая красивая", "Секси-Солошка", "Просто кайф, такая хорошенькая", "Вау, вот это куколка", "Красивая какая", - восхищаются комментаторы.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Наталья Могилевская, Певица, Украинская певица, Лига смеха.
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