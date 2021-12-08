У Росії переполошилися через "тяжку хворобу" Андрія Данилка — висловилася навіть Пугачова

Андрій Данило різко погладшав, чим стурбував шанувальників станом свого здоров’я

В Україні активно розпочалися зйомки новорічних випусків різноманітних розважальних програм. На одному з таких заходів у компанії колеги з Латвії, Лайми Вайкуле, засвітився й український шоу-мен Андрій Данилко, відоміший в образі Вєрки Сердючки.

На своїй сторінці в Інстаграм Данилко поділився спільним знімком із Вайкуле, на що та у відповідь розмістила кумедне відео у себе в соцмережі. На короткому ролику показаний момент зустрічі знаменитостей.

Варто зазначити, що поки Лайма не зняла захисну маску, Андрій Михайлович її не впізнав. Артист спочатку не зізнавався, що не впізнав співачку, але все ж таки перепитав, хто його обіймає. Після "знайомства" Данилко радісно обійняв колегу.

"Улюблені друзі" — написала під постом Лайма Вайкуле.

У коментарях одразу пожвавилися шанувальники Вєрки Сердючки, серед яких опинилися і зірки російського шоу-бізнесу: Любов Успенська, Володимир Винокур та Алла Пугачова, яка передала артисту привіт. Зазначимо, що Примадонна отримала відповідь від Данилка під своїм коментарем у вигляді сердечок.

Російські ЗМІ також зазначили, що Андрій Михайлович дуже погладшав, що напевно пов’язано з його "важкою хворобою", про яку ходить багато чуток у мережі. А телеграм-канал "НеМалахов" взагалі повідомляє, що Данилко став відлюдником і перестав розрізняти день і ніч.

Що відомо про хворобу Андрія Данилка

Зазначимо, що влітку 2021 року продюсер Сердючки Юрій Нікітін повідомив, що на тлі складного графіка в артиста стався серйозний гормональний збій, і він почав погано спати. Мабуть, від проблем із гормонами Андрій Михайлович і став набирати вагу. Крім цього, на психологічний стан знаменитості дуже вплинула і смерть матері. Артист не розповідав про трагедію цілий рік.

Наразі артист дедалі більше з’являється на сцені: Вєрка Сердючка випускає нові треки, виступає на концертах та веде різноманітні програми. Також Андрій Михайлович – зірковий детектив у популярному загадковому гіпершоу "Маска", в якому в суботу, 4 грудня, розсекретили Порося – ним був Народний артист Павло Зібров.