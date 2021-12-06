Данилко на рідкісному фото обнявся з "ворогом Росії №1"

Артист поділився знімком зі своєю колегою з Латвії – Лаймою Вайкуле.

Популярний український шоу-мен, відомий у всьому світі в образі епатажної Вєрки Сердючки, Андрій Данилко, якому у жовтні виповнилося 48 років, вразив своїх підписників у соцмережах своїм зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в Інстаграм Андрій Михайлович опублікував фото зі своєю колегою, відомою співачкою з Латвії Лаймою Вайкуле, яку у РФ вже охрестили "ворогом №1" за те, що вона відмовилася виступати в окупованому Криму "за жодні гонорари".

У підписі до фото Данилко уточнив, що знімок було зроблено під час зйомки "Дизель-Шоу". Андрій Михайлович та Лайма Вайкуле позують перед камерою у чорних костюмах та з шампанським у руках. Тільки якщо Данилко налив собі келих, то Вайкуле вирішила забрати собі пляшку.

Але найбільше притягує погляд до фото молодий вигляд Андрія Михайловича. Шоу-мен дуже помітно схуд.

У коментарях багато зіркових колег, наприклад Леся Нікітюк, і багато підписників зірки зазначили, що зараз він виглядає набагато молодшим за свій вік.

Нагадаємо, що Андрій Данилко — зірковий детектив у популярному загадковому гіпершоу "Маска", в якому відомі особи виступають у різних костюмах, намагаючись заплутати глядачів та суддів. У суботу, 4 грудня, відбувся сьомий випуск проєкту, в якому розсекретили Порося – ним був Народний артист Павло Зібров.