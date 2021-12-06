Данилко на редком фото обнялся с "врагом России №1"

Артист поделился снимком со своей коллегой с Латвии — Лаймой Вайкуле.

Популярный украинский шоумен, известный во всем мире в образе эпатажной Верки Сердючки, Андрей Данилко, которому в октябре исполнилось 48 лет, поразил своих подписчиков в соцсетях своим внешним видом.

На своей странице в Инстаграм Андрей Михайлович опубликовал фото со своей коллегой, известной певицей из Латвии Лаймой Вайкуле, которую в РФ уже окрестили "врагом №1" за то, что она отказалась выступать в оккупированном Крыму "ни за какие гонорары".

В подписи к фото Данилко уточнил, что снимок был сделан во время съемки "Дизель Шоу". Андрей Михайлович и Лайма Вайкуле позируют перед камерой в черных костюмах и с шампанским в руках. Только если Данилко налил себе бокальчик, то Вайкуле решила забрать себе бутылку.

Но больше всего притягивает взгляд к фото это помолодевший вид Андрея Михайловича. Шоумен очень заметно похудел.

В комментариях многие звездные коллеги, например Леся Никитюк, и многие подписчики отметили, что сейчас он выглядит намного моложе своего возраста.

Напомним, что Андрей Данилко — звездный детектив в популярном загадочном гипершоу "Маска", в котором известные личности выступают в различных костюмах, пытаясь запутать зрителей и судей. В субботу, 4 декабря, прошел седьмой выпуск проекта, в котором рассекретили Поросенка — им был Народный артист Павло Зибров.