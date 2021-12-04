Шоу "Маска": кто покинул восьмерку сильнейших (фото, видео)
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Второй сезон популярного проекта интригует еще больше
В субботу вечером, 4 декабря, на телеканале "Украина" вышел седьмой выпуск популярного маскарадного шоу со звездными детективами — "Маска". Украинские селебрити с усердием пытаются угадать в загадочных персонажах известных людей, которые с каждым выходом нового выпуска удивляют своими вокальными данными.
Как и в первом сезоне, в состав детективов входят звезды украинского шоу-бизнеса: Оля Полякова, Андрей Данилко, Михаил Хома (Дзидзьо), Олег Винник, которому в ноябре пришлось отменить два масштабных концерта в Киеве по состоянию здоровья.
Как прошел седьмой выпуск шоу "Маска"
Ведущий Владимир Остапчук, который несколько дней назад оскандалился с "голодной тусой" блогеров в день памяти жертв голодоморов, в образе Гарри Поттера пригласил на сцену новою героиню — игривую Норку. Она исполнила хит Кайли Миноуг — In Your Eyes. Это оказалась певица и модель Даша Астафьева.
Далее на сцену за победой во втором сезоне вышел талантливый Мухомор, который исполнил для присутствующих в зале песню группы "Коррупция" — "Красный бархат".
Следующей на сцену вышла милая Жирафа.
Далее на сцене "зажег" яркий Котик. Участник спел песню Потапа и Олега Винника — "Найкращий день".
Следующим своим крутым выступлением порадовал Робот. Персонаж станцевал и исполнил хит певицы Элис Мертон — No roots.
Пришло время первого голосование. Претендентом на разоблачения становится Котик, а Жирафа, Мухомор и Робот проходят дальше в проект.
Следующей на сцене шоу "Маска" вышла красотка Горилла. Участница исполнила хит американца Pharrell Williams — Happy.
После крутого номера Гориллы, на сцене выступил брутальный Тигр, который заворожил присутствующих исполнением песни группы THE HARDKISS — "Журавлі".
Непредсказуемая героиня в костюме Скандал! Своим удивительным вокалом участница поставила звездных детективов в тупик. Она исполнила песню певицы "Моя Мишель" — "Зима в сердце".
Своим веселым нравом порадовал следующий участник Поросенок. Герой спел песню певца Сергея Бабкина — "Де би я".
После выступлений последних четырех участников, по итогам голосования, в зону риска к Котику присоединяется Поросенок. Тигр, Скандал и Горилла проходят в проект дальше.
Кого из героев раскрыли в седьмом выпуске шоу "Маска"
Голоса зрителей помогли пройти дальше во второй сезон шоу "Маска" Котику. К сожалению, проект покидает Поросенок, в костюме которого скрывался украинский певец Павел Зибров.
Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик), Совенка (Сергей Танчинец), Кажана (Остап Ступка) и Шмеля (Степан Казанин).
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