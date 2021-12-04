Шоу "Маска": кто покинул восьмерку сильнейших (фото, видео)

Второй сезон популярного проекта интригует еще больше

В субботу вечером, 4 декабря, на телеканале "Украина" вышел седьмой выпуск популярного маскарадного шоу со звездными детективами — "Маска". Украинские селебрити с усердием пытаются угадать в загадочных персонажах известных людей, которые с каждым выходом нового выпуска удивляют своими вокальными данными.

Как и в первом сезоне, в состав детективов входят звезды украинского шоу-бизнеса: Оля Полякова, Андрей Данилко, Михаил Хома (Дзидзьо), Олег Винник, которому в ноябре пришлось отменить два масштабных концерта в Киеве по состоянию здоровья.

Как прошел седьмой выпуск шоу "Маска"

Ведущий Владимир Остапчук, который несколько дней назад оскандалился с "голодной тусой" блогеров в день памяти жертв голодоморов, в образе Гарри Поттера пригласил на сцену новою героиню — игривую Норку. Она исполнила хит Кайли Миноуг — In Your Eyes. Это оказалась певица и модель Даша Астафьева.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Далее на сцену за победой во втором сезоне вышел талантливый Мухомор, который исполнил для присутствующих в зале песню группы "Коррупция" — "Красный бархат".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Следующей на сцену вышла милая Жирафа.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Далее на сцене "зажег" яркий Котик. Участник спел песню Потапа и Олега Винника — "Найкращий день".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Следующим своим крутым выступлением порадовал Робот. Персонаж станцевал и исполнил хит певицы Элис Мертон — No roots.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Пришло время первого голосование. Претендентом на разоблачения становится Котик, а Жирафа, Мухомор и Робот проходят дальше в проект.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Следующей на сцене шоу "Маска" вышла красотка Горилла. Участница исполнила хит американца Pharrell Williams — Happy.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После крутого номера Гориллы, на сцене выступил брутальный Тигр, который заворожил присутствующих исполнением песни группы THE HARDKISS — "Журавлі".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Непредсказуемая героиня в костюме Скандал! Своим удивительным вокалом участница поставила звездных детективов в тупик. Она исполнила песню певицы "Моя Мишель" — "Зима в сердце".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Своим веселым нравом порадовал следующий участник Поросенок. Герой спел песню певца Сергея Бабкина — "Де би я".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После выступлений последних четырех участников, по итогам голосования, в зону риска к Котику присоединяется Поросенок. Тигр, Скандал и Горилла проходят в проект дальше.

Кого из героев раскрыли в седьмом выпуске шоу "Маска"

Голоса зрителей помогли пройти дальше во второй сезон шоу "Маска" Котику. К сожалению, проект покидает Поросенок, в костюме которого скрывался украинский певец Павел Зибров.

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик), Совенка (Сергей Танчинец), Кажана (Остап Ступка) и Шмеля (Степан Казанин).