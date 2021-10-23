Кто прятался в костюме Баяна: как прошел премьерный выпуск 2 сезона шоу “Маска” (фото, видео)

В первом выпуске второго сезона шоу "Маска" выступили первые семь героев.

В субботу, 23 октября, на телеканале "Украина" состоялась долгожданная премьера одного из самых загадочных шоу на украинском телевидении — "Маска", во время которого новые необычные герои в невероятных костюмах покоряли своими выступлениями зрителей и судей.

Во втором сезоне гипер-шоу к ролям звездных детективов вновь вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко.

В премьерном выпуске выступили первые 7 участников из группы А: высокотехнологичный уникальный Робот, музыкальный Баян, Котик-бунтарь, волшебная Фея, ангельский Поросенок, сентиментальная Жирафа и противоречивая Летучая мышь.

Первым на сцене появился уникальный Робот, который поразил зрителей и судей своим пронзительным и чувствительным голосом.

После на сцене зажигал с песней Примадонны Аллы Пугачевой "Арлекино" позитивный Баян.

Третьим на сцене выступил Котик-бунтарь с песней группы Грибы — "Тает лед". Необычный герой запутал звездных детективов кросвордом-подсказкой.

Фантастическая Фея решила заявить что она "само совершенство", исполнив песню Мери Поппинс.

После 4-х выступлений состоялось первое голосование на вылет: детективы и зрители решили, что первым номинантом на раскрытие стал Баян.

Пятым участником стал Поросенок. С хитом лета от Wellboy — "Гуси" участник окончательно запутал судей.

Предпоследней на сцену вышла романтическая невеста Жирафа. Участница впечатлила зал исполнением песни Наргиз — "Ты-Моя Нежность".

И завершил первый выпуск — опасная Летучая мышь с песней про себя.

После состоялось второе голосование на претендента на вылет: ним стала Летучая мышь.

По итогам первого выпуска, судьи и зрители среди двух номинантов на вылет решили рассекретить — Баяна. Под маской необычного героя скрывалась — "мама" Верки Сердючки актриса Инна Белоконь.

Полный выпуск первого эфира второго сезона "Маска":

Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич, интервью с которой Вы можете прочитать у нас на сайте.