Кто прятался в костюме Баяна: как прошел премьерный выпуск 2 сезона шоу “Маска” (фото, видео)
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В первом выпуске второго сезона шоу "Маска" выступили первые семь героев.
В субботу, 23 октября, на телеканале "Украина" состоялась долгожданная премьера одного из самых загадочных шоу на украинском телевидении — "Маска", во время которого новые необычные герои в невероятных костюмах покоряли своими выступлениями зрителей и судей.
Во втором сезоне гипер-шоу к ролям звездных детективов вновь вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко.
В премьерном выпуске выступили первые 7 участников из группы А: высокотехнологичный уникальный Робот, музыкальный Баян, Котик-бунтарь, волшебная Фея, ангельский Поросенок, сентиментальная Жирафа и противоречивая Летучая мышь.
Первым на сцене появился уникальный Робот, который поразил зрителей и судей своим пронзительным и чувствительным голосом.
После на сцене зажигал с песней Примадонны Аллы Пугачевой "Арлекино" позитивный Баян.
Третьим на сцене выступил Котик-бунтарь с песней группы Грибы — "Тает лед". Необычный герой запутал звездных детективов кросвордом-подсказкой.
Фантастическая Фея решила заявить что она "само совершенство", исполнив песню Мери Поппинс.
После 4-х выступлений состоялось первое голосование на вылет: детективы и зрители решили, что первым номинантом на раскрытие стал Баян.
Пятым участником стал Поросенок. С хитом лета от Wellboy — "Гуси" участник окончательно запутал судей.
Предпоследней на сцену вышла романтическая невеста Жирафа. Участница впечатлила зал исполнением песни Наргиз — "Ты-Моя Нежность".
И завершил первый выпуск — опасная Летучая мышь с песней про себя.
После состоялось второе голосование на претендента на вылет: ним стала Летучая мышь.
По итогам первого выпуска, судьи и зрители среди двух номинантов на вылет решили рассекретить — Баяна. Под маской необычного героя скрывалась — "мама" Верки Сердючки актриса Инна Белоконь.
Полный выпуск первого эфира второго сезона "Маска":
Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич, интервью с которой Вы можете прочитать у нас на сайте.
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