Хто ховався в костюмі Баяна: як пройшов прем’єрний випуск 2 сезону шоу "Маска" (фото, відео)
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У першому випуску другого сезону шоу "Маска" виступили перші сім героїв.
У суботу, 23 жовтня, на телеканалі "Україна" відбулася довгоочікувана прем’єра одного з найзагадковіших шоу на українському телебаченні — "Маска", під час якого нові незвичайні герої в неймовірних костюмах підкорювали своїми виступами глядачів і суддів.
У другому сезоні гіпершоу до ролей зіркових детективів знову повернулися вже полюбилися глядачам Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома/DZIDZIO і Андрій Данилко.
У прем’єрному випуску виступили перші 7 членів команди А: високотехнологічний унікальний Робот, музичний Баян, Котик-бунтар, чарівна Фея, ангельське Порося, сентиментальна Жирафа і суперечливий Кажан.
Першим на сцені з’явився унікальний Робот, який вразив глядачів і суддів своїм пронизливим і чутливим голосом.
Після на сцені запалював з піснею Примадонни Алли Пугачової "Арлекіно" позитивний Баян.
Третім на сцені виступив Котик-бунтар з піснею групи Гриби — "Тане лід". Незвичайний герой заплутав зіркових детективів кросвордом-підказкою.
Фантастична Фея вирішила заявити що вона "сама досконалість", виконавши пісню Мері Поппінс.
Після 4-х виступів відбулося перше голосування на виліт: детективи і глядачі вирішили, що першим номінантом на розкриття став Баян.
П’ятим учасником став Порося. З хітом літа від Wellboy — "Гуси" учасник остаточно заплутав суддів.
Передостанній на сцену вийшла романтична наречена Жирафа. Учасниця вразила зал виконанням пісні Наргіз — "Ти Моя Ніжність".
І завершив перший випуск — небезпечний Кажан з піснею про себе.
Після відбулося друге голосування на претендента на виліт: ним став Кажан.
За підсумками першого випуску, судді та глядачі серед двох номінантів на виліт вирішили розсекретити — Баян. Під маскою незвичайного героя ховалася — "мама" Вєрки Сердючки актриса Інна Білоконь.
Повний випуск першого ефіру другого сезону "Маска":
Нагадаємо, що в першому сезоні проєкту виграв персонаж Сонце, за маскою якого ховалася українська співачка Злата Огневич, інтерв’ю з якою Ви можете прочитати у нас на сайті.
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