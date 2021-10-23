Хто ховався в костюмі Баяна: як пройшов прем’єрний випуск 2 сезону шоу "Маска" (фото, відео)

У першому випуску другого сезону шоу "Маска" виступили перші сім героїв.

У суботу, 23 жовтня, на телеканалі "Україна" відбулася довгоочікувана прем’єра одного з найзагадковіших шоу на українському телебаченні — "Маска", під час якого нові незвичайні герої в неймовірних костюмах підкорювали своїми виступами глядачів і суддів.

У другому сезоні гіпершоу до ролей зіркових детективів знову повернулися вже полюбилися глядачам Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома/DZIDZIO і Андрій Данилко.

У прем’єрному випуску виступили перші 7 членів команди А: високотехнологічний унікальний Робот, музичний Баян, Котик-бунтар, чарівна Фея, ангельське Порося, сентиментальна Жирафа і суперечливий Кажан.

Першим на сцені з’явився унікальний Робот, який вразив глядачів і суддів своїм пронизливим і чутливим голосом.

Після на сцені запалював з піснею Примадонни Алли Пугачової "Арлекіно" позитивний Баян.

Третім на сцені виступив Котик-бунтар з піснею групи Гриби — "Тане лід". Незвичайний герой заплутав зіркових детективів кросвордом-підказкою.

Фантастична Фея вирішила заявити що вона "сама досконалість", виконавши пісню Мері Поппінс.

Після 4-х виступів відбулося перше голосування на виліт: детективи і глядачі вирішили, що першим номінантом на розкриття став Баян.

П’ятим учасником став Порося. З хітом літа від Wellboy — "Гуси" учасник остаточно заплутав суддів.

Передостанній на сцену вийшла романтична наречена Жирафа. Учасниця вразила зал виконанням пісні Наргіз — "Ти Моя Ніжність".

І завершив перший випуск — небезпечний Кажан з піснею про себе.

Після відбулося друге голосування на претендента на виліт: ним став Кажан.

За підсумками першого випуску, судді та глядачі серед двох номінантів на виліт вирішили розсекретити — Баян. Під маскою незвичайного героя ховалася — "мама" Вєрки Сердючки актриса Інна Білоконь.

Повний випуск першого ефіру другого сезону "Маска":

Нагадаємо, що в першому сезоні проєкту виграв персонаж Сонце, за маскою якого ховалася українська співачка Злата Огневич, інтерв’ю з якою Ви можете прочитати у нас на сайті.