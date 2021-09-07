Тигр, Краля і Скандал: як виглядають герої 2 сезону шоу "Маска" (фото)

Все, що потрібно знати про новий сезон шоу "Маска".

Після грандіозного успіху першого сезону одного з найзагадковіших проєктів на українському телебаченні — "Маска", творці шоу відразу почали працювати над другим.

Організатори вирішили не тягнути інтригу до останнього і відразу ж оголосили першого героя нового сезону — Скандал.

Всі подробиці другого сезону можна побачити на сторінці шоу в Інстаграм.

Нові герої шоу:

Фея — ідеальна леді, блискучий образ якої створила художниця по костюмах Леся Патока. Тільки на її шолом пішло понад 2000 каменів, а вага крил становить 10 кілограмів, а розмах — 2,5 метра.

Білий тигр. Організатори обіцяють, що цей герой стане улюбленцем всіх глядачок. Варто зазначити, що цей костюм — найжаркіший, адже його хутро і лакований темно-синій плащ мають поролонову основу.

Винова Краля — сама суперечлива маска. Вона одягнена в латексний комбінезон, а її плечі покриває шикарна шуба, на пошив якої пішло 20 метрів оксамиту і понад 10 метрів штучного хутра.

Зоряні судді:

У другому сезоні гіпершоу "Маска" до ролей зоряних детективів знову повернутися вже полюбилися глядачам Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома/DZIDZIO і Андрій Данилко. Вони знову будуть намагатися вгадати, які двадцять знаменитостей ховаються під масками абсолютно нових героїв.

Нагадаємо, що в першому сезоні проєкту виграв персонаж Сонце, за маскою якого ховалася українська співачка Злата Огневич, інтерв’ю з якою Ви можете прочитати у нас на сайті.