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Тигр, Краля и Скандал: как выглядят герои 2 сезона шоу "Маска" (фото)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Тигр, Краля и Скандал: как выглядят герои 2 сезона шоу "Маска" (фото) Новость обновлена 07 сентября 2021, 13:09

Все что нужно знать о новом сезоне шоу "Маска".

После грандиозного успеха первого сезона одного из самых загадочных проектов на украинском телевидении — "Маска", создатели шоу сразу начали работать над вторым.

Организаторы решили не тянуть интригу до последнего и сразу же объявили первого героя нового сезонаСкандал.

Все подробностями второго сезона можно увидеть на странице шоу в Инстаграм.

Новые герои шоу:

Фея — идеальная леди, сверкающий образ которой создала художница по костюмам Леся Патока. Только на ее шлем ушло более 2000 камней, а вес крыльев составляет 10 килограммов, а размах — 2,5 метра.

Белый тигр. Организаторы обещают, что этот герой станет любимцем всех зрительниц. Стоит отметить, что этот костюм — самый жаркий, ведь его мех и лакированный темно-синий плащ имеют поролоновую основу.

Пиковая Краля — самая противоречивая маска. Она одета в латексный комбинезон, а ее плечи покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и более 10 метров искусственного меха.

Звездные судьи:

Во втором сезоне гипершоу "Маска" к ролям звездніх детективов вновь вернуться уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко. Они снова будут пытаться угадать, какие двадцать знаменитостей прячутся под масками совершенно новых героев.

Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич, интервью с которой Вы можете прочитать у нас на сайте.

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