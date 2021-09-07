Тигр, Краля и Скандал: как выглядят герои 2 сезона шоу "Маска" (фото)

Все что нужно знать о новом сезоне шоу "Маска".

После грандиозного успеха первого сезона одного из самых загадочных проектов на украинском телевидении — "Маска", создатели шоу сразу начали работать над вторым.

Организаторы решили не тянуть интригу до последнего и сразу же объявили первого героя нового сезона — Скандал.

Все подробностями второго сезона можно увидеть на странице шоу в Инстаграм.

Новые герои шоу:

Фея — идеальная леди, сверкающий образ которой создала художница по костюмам Леся Патока. Только на ее шлем ушло более 2000 камней, а вес крыльев составляет 10 килограммов, а размах — 2,5 метра.

Белый тигр. Организаторы обещают, что этот герой станет любимцем всех зрительниц. Стоит отметить, что этот костюм — самый жаркий, ведь его мех и лакированный темно-синий плащ имеют поролоновую основу.

Пиковая Краля — самая противоречивая маска. Она одета в латексный комбинезон, а ее плечи покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и более 10 метров искусственного меха.

Звездные судьи:

Во втором сезоне гипершоу "Маска" к ролям звездніх детективов вновь вернуться уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко. Они снова будут пытаться угадать, какие двадцать знаменитостей прячутся под масками совершенно новых героев.

Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич, интервью с которой Вы можете прочитать у нас на сайте.