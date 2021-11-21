На шоу “Маска” раскрыли Кажана: кто скрывался в жутком костюме (фото, видео)

Ведущий шоу удивил своим преображением в новом выпуске.

В субботу, 20 ноября, на телеканале "Украина" прогремел пятый выпуск самого загадочного шоу на украинском телевидении — "Маска". На прошлой неделе зрители узнали, кто же скрывался в костюме милого Совенка — там "прятался" рокер Сергей Танчинец.

Всеми любимая пятерка звездных детективов: Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко, продолжили угадывать, кто же прячется под масками героев шоу. Ведущий — Владимир Остапчук, который в этот раз удивил зрителей, появившись на сцене в образе Круэллы.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В новом эфире выступили оставшиеся участники из группы А: Робот, Котик-бунтарь, Поросенок, Жирафа и Кажан.

Как прошел пятый выпуск шоу "Маска"

Первым на сцене появился высокотехнологичный уникальный Робот с хитом группы ВИА ГРа — "Попытка номер 5".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После своим выступлением с песней Оли Поляковой "зажигал" на сцене ангельский Поросенок. Герой исполнил хит суперблондинки "Эй, секундочку".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Третьим перед зрителями выступил Кажан. Необычный герой сообщил всем, что он гениальный сыщик, спев одноименную песню из мультфильма "Бременские музыканты".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Предпоследним участником, который появился на сцене стала чуткая Жирафа. Героиня исполнила хит Джамалы, победивший на "Евровидении", — "1944".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

И закрыл эфир — космический Котик со своим не менее космическим выступлением. Герой решил тоже покорять звездных детективов, исполнив песню одного из них — "Вихідний" от DZIDZIO.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Кого из героев рассекретили в пятом выпуске шоу "Маска"

После выступления двоих участников, в первом голосовании зрители решили, что первым номинантом на раскрытие является Поросенок.

Во втором голосовании номинантом стал Кажан.

И во время финального зрительского голосования, с небольшим перевесом, "победил" Кажан, и именно владельца его загадочного костюма приняли решение рассекретить. В костюме Кажана скрывался Народный артист Украины — Остап Ступка.

Полный выпуск шоу "Маска"

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов) и Фею (Лилия Ребрик).