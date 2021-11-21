На шоу “Маска” раскрыли Кажана: кто скрывался в жутком костюме (фото, видео)
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Ведущий шоу удивил своим преображением в новом выпуске.
В субботу, 20 ноября, на телеканале "Украина" прогремел пятый выпуск самого загадочного шоу на украинском телевидении — "Маска". На прошлой неделе зрители узнали, кто же скрывался в костюме милого Совенка — там "прятался" рокер Сергей Танчинец.
Всеми любимая пятерка звездных детективов: Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко, продолжили угадывать, кто же прячется под масками героев шоу. Ведущий — Владимир Остапчук, который в этот раз удивил зрителей, появившись на сцене в образе Круэллы.
В новом эфире выступили оставшиеся участники из группы А: Робот, Котик-бунтарь, Поросенок, Жирафа и Кажан.
Как прошел пятый выпуск шоу "Маска"
Первым на сцене появился высокотехнологичный уникальный Робот с хитом группы ВИА ГРа — "Попытка номер 5".
После своим выступлением с песней Оли Поляковой "зажигал" на сцене ангельский Поросенок. Герой исполнил хит суперблондинки "Эй, секундочку".
Третьим перед зрителями выступил Кажан. Необычный герой сообщил всем, что он гениальный сыщик, спев одноименную песню из мультфильма "Бременские музыканты".
Предпоследним участником, который появился на сцене стала чуткая Жирафа. Героиня исполнила хит Джамалы, победивший на "Евровидении", — "1944".
И закрыл эфир — космический Котик со своим не менее космическим выступлением. Герой решил тоже покорять звездных детективов, исполнив песню одного из них — "Вихідний" от DZIDZIO.
Кого из героев рассекретили в пятом выпуске шоу "Маска"
После выступления двоих участников, в первом голосовании зрители решили, что первым номинантом на раскрытие является Поросенок.
Во втором голосовании номинантом стал Кажан.
И во время финального зрительского голосования, с небольшим перевесом, "победил" Кажан, и именно владельца его загадочного костюма приняли решение рассекретить. В костюме Кажана скрывался Народный артист Украины — Остап Ступка.
Полный выпуск шоу "Маска"
Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов) и Фею (Лилия Ребрик).
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