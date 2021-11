Звездные детективы шоу "Маска" рассекретили Фею: кто скрывался за образом (фото, видео)

На сцену одного из самых популярных шоу в следующих выпусках не выйдет еще один герой

В субботу вечером, 6 ноября, на телеканале "Украина" прошел третий выпуск маскарадного шоу "Маска". Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов вновь вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим снова стал Владимир Остапчук.

Первым на сцену вышел сказочное Порося. Участник исполнил композицию группы Hi-Fi – "А мы любили".

Следующим на сцену вышел жуткий Кажан. Во время своего выступления герой спел хит британского певца Джо Кокера — You can leave your hat on.

Третьей участницей оказалась изысканная Фея. Сказочная героиня исполнила песню Ирины Билык — "Так просто".

Далее на сцену вышел высокотехнический Робот, который исполнил песню группы "Океан Эльзы" — "Не здамся без бою".

Предпоследним выступил очаровательный Котик, исполнив композицию Мурата Тхагалегова и Султана Урагана — "На дискотеку".

Последней вышла меланхоличная Жирафа, которая исполнила песню группы The Hardkiss и MONATIK — "Кобра".

По итогам зрительского голосования в зоне риска оказались герои Фея и Котик.

В итоге, Фея покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героини оказалась украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик.

Напомним, что в прошлых выпусках второго сезона шоу "Маска" покинули: Баян (Инна Белоконь) и Грифон (Андрей Пятов).