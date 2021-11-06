Укр

Звездные детективы шоу "Маска" рассекретили Фею: кто скрывался за образом (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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На канале "Украина" продолжает идти второй сезон проекта "Маска" Новость обновлена 06 ноября 2021, 23:31
На канале "Украина" продолжает идти второй сезон проекта "Маска"

На сцену одного из самых популярных шоу в следующих выпусках не выйдет еще один герой

В субботу вечером, 6 ноября, на телеканале "Украина" прошел третий выпуск маскарадного шоу "Маска". Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов вновь вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим снова стал Владимир Остапчук.

Первым на сцену вышел сказочное Порося. Участник исполнил композицию группы Hi-Fi – "А мы любили".

Следующим на сцену вышел жуткий Кажан. Во время своего выступления герой спел хит британского певца Джо Кокера — You can leave your hat on.

Третьей участницей оказалась изысканная Фея. Сказочная героиня исполнила песню Ирины Билык — "Так просто".

Далее на сцену вышел высокотехнический Робот, который исполнил песню группы "Океан Эльзы" — "Не здамся без бою".

Предпоследним выступил очаровательный Котик, исполнив композицию Мурата Тхагалегова и Султана Урагана — "На дискотеку".

Последней вышла меланхоличная Жирафа, которая исполнила песню группы The Hardkiss и MONATIK — "Кобра".

По итогам зрительского голосования в зоне риска оказались герои Фея и Котик.

В итоге, Фея покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героини оказалась украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик.

Напомним, что в прошлых выпусках второго сезона шоу "Маска" покинули: Баян (Инна Белоконь) и Грифон (Андрей Пятов).

Теги:
#Шоу #Маска #Лилия Ребрик
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