Звездные детективы шоу "Маска" рассекретили Фею: кто скрывался за образом (фото, видео)
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На сцену одного из самых популярных шоу в следующих выпусках не выйдет еще один герой
В субботу вечером, 6 ноября, на телеканале "Украина" прошел третий выпуск маскарадного шоу "Маска". Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов вновь вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим снова стал Владимир Остапчук.
Первым на сцену вышел сказочное Порося. Участник исполнил композицию группы Hi-Fi – "А мы любили".
Следующим на сцену вышел жуткий Кажан. Во время своего выступления герой спел хит британского певца Джо Кокера — You can leave your hat on.
Третьей участницей оказалась изысканная Фея. Сказочная героиня исполнила песню Ирины Билык — "Так просто".
Далее на сцену вышел высокотехнический Робот, который исполнил песню группы "Океан Эльзы" — "Не здамся без бою".
Предпоследним выступил очаровательный Котик, исполнив композицию Мурата Тхагалегова и Султана Урагана — "На дискотеку".
Последней вышла меланхоличная Жирафа, которая исполнила песню группы The Hardkiss и MONATIK — "Кобра".
По итогам зрительского голосования в зоне риска оказались герои Фея и Котик.
В итоге, Фея покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героини оказалась украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик.
Напомним, что в прошлых выпусках второго сезона шоу "Маска" покинули: Баян (Инна Белоконь) и Грифон (Андрей Пятов).
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