Зіркові детективи шоу "Маска" розсекретили Фею: хто ховався за образом (фото, відео)

На сцену одного з найпопулярніших шоу у наступних випусках не вийде ще один герой

У суботу ввечері, 6 листопада, на телеканалі "Україна" відбувся третій випуск маскарадного шоу "Маска". У другому сезоні проекту до ролей зіркових детективів знову повернулися Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Винник, Михайло Хома та Андрій Данилко, які вже полюбилися глядачам. Ведучим знову став Володимир Остапчук.

Першим на сцену вийшло казкове Порося. Учасник виконав композицію гурту Hi-Fi — "А ми любили".

Наступним на сцену вийшов моторошний Кажан. Під час свого виступу герой заспівав хіт британського співака Джо Кокера — You can leave your hat on.

Третьою учасницею виявилася вишукана Фея. Казкова героїня виконала пісню Ірини Білик — "Так просто".

Далі на сцену вийшов високотехнічний Робот, який виконав пісню гурту "Океан Ельзи" — "Не здамся без бою".

Передостаннім виступив чарівний Котик, виконавши композицію Мурата Тхагалегова та Султана Урагана — "На дискотеку".

Останньою вийшла меланхолійна Жирафа, яка виконала пісню гурту The Hardkiss та MONATIK — "Кобра".

За підсумками глядацького голосування в зоні ризику опинилися герої Фея та Котик.

У результаті Фея залишає шоу "Маска" і розкриває свою особистість. У костюмі героїні опинилася українська актриса театру та кіно, телеведуча Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що у минулих випусках другого сезону шоу "Маска" залишили: Баян (Інна Білоконь) та Грифон (Андрій П’ятов).