На шоу "Маска" розкрили Грифона: хто ховався під костюмом (фото, відео)

У другому випуску другого сезону шоу "Маска" виступили сім нових неймовірних героїв.

У суботу, 30 жовтня, українські телеглядачі знову включили телеканал "Україна", щоб переглянути новий випуск одного з найзагадковіших шоу на телебаченні — "Маска". Чергова сімка нових незвичайних героїв у неймовірних костюмах дивувала своїми виступами глядачів та суддів.

Нагадаємо, що в другому сезоні гіпер-шоу до ролей зіркових детективів повернулися статтям Настя Каменських/NK, Оля Полякова, Олег Вінник, Михайло Хома/DZIDZIO та Андрій Данилко.

У другому ефірі виступили 7 учасників із групи Б: білий Тигр, веселий Джмель, епатажна Скандал, романтична Горила, легендарний Грифон, ліричний Мухомор та зворушливе Совеня.

Першим на сцені з’явився неймовірний Грифон. Після виступу судді вважали, що це представник не шоу-бізнесу, а спорту.

Потім на сцені запалював веселий Джмель, з піснею Леоніда Агутіна — "Хлопець чорношкірий".

Третім на сцені з’явилася затята фанатка Олега Винника романтична Горила з піснею Вітні Х’юстон.

Після 3-х виступів відбулося перше голосування на виліт: детективи та глядачі обрали першого номінанта на розкриття. Ним став Грифон.

Після цього на сцені з’явився космічний білий Тигр. Герой виконав пісню "Кохання схоже на сон" примадонни Алли Пугачової, остаточно заплутавши суддів.

П’ятою учасницею стала епатажна Скандал. Судді практично одноголосно вирішили, що це співачка Слава Камінська.

Передостаннім на сцену вийшов сумний романтик Мухомор. З піснею Максим "Мій рай" герой зворушив усіх у залі.

І завершив другий випуск — милий, маленький Совенок м піснею групи ТВК — "Вчителька".

Після цього відбулося друге голосування на претендента на виліт. Глядачі та судді вирішили, що настав час розсекретити — Мухомора.

За підсумками другого випуску, з двох номінантів на виліт обрали Грифона. Під маскою героя ховався футболіст, воротар збірної України Андрій П’ятов.

Повний випуск другого ефіру другого сезону "Маска":

Нагадаємо, що у першому сезоні проекту виграв персонаж Сонце, за маскою якого ховалася українська співачка Злата Огневич, інтерв’ю з якою Ви можете прочитати у нас на сайті.