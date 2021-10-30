На шоу “Маска” раскрыли Грифона: кто скрывался под костюмом (фото, видео)

Во втором выпуске второго сезона шоу "Маска" выступили семь новых невероятных героев.

В субботу, 30 октября, украинские телезрители снова включили телеканал "Украина", чтобы посмотреть новый выпуск одного из самых загадочных шоу на телевидении — "Маска". Очередная семерка новых необычных героев в невероятных костюмах удивляли своими выступлениями зрителей и судей.

Напомним, что во втором сезоне гипер-шоу к ролям звездных детективов вернулись уже полюбившиеся зрителям Настя Каменских/NK, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома/DZIDZIO и Андрей Данилко.

Во втором эфире выступили 7 участников из группы Б: белый Тигр, веселый Джмель, эпатажная Скандал, романтическая Горилла, легендарний Грифон, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

Первым на сцене появился невероятный Грифон. После выступления судьи посчитали, что это представитель не шоу-бизнеса, а спорта.

После на сцене зажигал веселый Джмель, с песней Леонида Агутина — "Парень чернокожий".

Третьим на сцене появилась ярая фанатка Олега Винника романтическая Горила с песней Уитни Хьюстон.

После 3-х выступлений состоялось первое голосование на вылет: детективы и зрители выбрали первого номинанта на раскрытие. Ним стал Грифон.

После на сцене появился космический белый Тигр. Герой исполнил песню "Любовь похожая на сон" примадонны Аллы Пугачевой, окончательно запутав судей.

Пятой участницей стала эпатажная Скандал. Судьи практично одноголосно решили, что это певица Слава Каминская.

Предпоследним на сцену вышел грустный романтик Мухомор. С песней Максим "Мой рай" герой умилил всех в зале.

И завершил второй выпуск — милый, маленький Совенок м песней групы ТИК — "Вчителька".

После состоялось второе голосование на претендента на вылет. Зрители и судьи решили, что пора рассекретить — Мухомора.

По итогам второго выпуска, из двух номинантов на вылет выбрали — Грифона. Под маской героя скрывался — футболист, вратарь сборной Украины Андрей Пятов.

Полный выпуск второго эфира второго сезона "Маска":

Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич, интервью с которой Вы можете прочитать у нас на сайте.