Укр

Шоу "Маска": кто скрывался в образе Совёнка (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
241
Шоу "Маска" второй сезон - кто ушел на этой неделе Новость обновлена 13 ноября 2021, 23:24
Шоу "Маска" второй сезон - кто ушел на этой неделе

В костюме был известный исполнитель

В субботу, 13 ноября, на телеканале "Украина" вышел четвертый выпуск певчего шоу "Маска". На прошлой неделе мы узнали, что в костюме Феи скрывалась украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик.

Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов снова вернулись Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим вновь стал Владимир Остапчук.

Первым на сцену вышел Совенок. Вместе со своими лесорубами герой "зажег" всех присутствующих, исполнив композицию группы "Вопли Водоплясова" — "День рождения".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Пришло время "Скандала". Героиня буквально ослепила своим костюмом и исполнила песню Тины Кароль – "Красиво" под выступление профессиональных танцоров.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Третьим героем, который оказался на сцене шоу "Маска", оказался Мухомор. Герой исполнил песню Верки Сердючки — "Гуляночка".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После выступления первой тройки участников в зону риска попал Совенок.

Следующим участником стал мужественный Тигр. Персонаж исполнил хит Валерия Леонтьева – "Мой дельтаплан".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Предпоследним на сцене появился персонаж по имени Горилла. Выступление артистки очень понравилось звездным детективам, да так, что они аплодировали стоя. 

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Далее на сцену вышел Шмель. Персонаж исполнил композицию Максима Фадеева – "Беги по небу".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"
Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

По итогам голосования зрителей зала и украинских звезд, к Совенку в зону риска присоединяется Горилла.

К сожалению, Совенок покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героя оказался фронтмен группы "Беz обмежень" Сергей Танчинец.

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь) и Грифона (Андрей Пятов).

Теги:
#Шоу #Маска #Сергей Танчинец
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 13 ноября: Украина в тумане, рекорд выздоровления от COVID-19, увольнение работников "Укрэксимбанка"
Дата публикации
Категория
"Скорые" везут больных в больницу, а там их спасают врачи
"Рабочее утро началось с вскрытий беременной женщины с ребенком в утробе и парня с мертвыми легкими"
Дата публикации
Категория
Финны неожиданно побеждают на выезде
Сборная Украины рискует не попасть на чемпионат мира по футболу после победы Финляндии над Боснией (видео)
Дата публикации
Категория
Остатки машины после взрыва
Нужна помощь: украинцы собирают средства для семей погибших на Донбассе десантников
Дата публикации
Категория
"Дельта" более заразна, чем оригинальный коронавирус
Коронавирус и штамм "Дельта": что общего и чем отличаются