Шоу "Маска": кто скрывался в образе Совёнка (фото и видео)
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В костюме был известный исполнитель
В субботу, 13 ноября, на телеканале "Украина" вышел четвертый выпуск певчего шоу "Маска". На прошлой неделе мы узнали, что в костюме Феи скрывалась украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик.
Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов снова вернулись Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим вновь стал Владимир Остапчук.
Первым на сцену вышел Совенок. Вместе со своими лесорубами герой "зажег" всех присутствующих, исполнив композицию группы "Вопли Водоплясова" — "День рождения".
Пришло время "Скандала". Героиня буквально ослепила своим костюмом и исполнила песню Тины Кароль – "Красиво" под выступление профессиональных танцоров.
Третьим героем, который оказался на сцене шоу "Маска", оказался Мухомор. Герой исполнил песню Верки Сердючки — "Гуляночка".
После выступления первой тройки участников в зону риска попал Совенок.
Следующим участником стал мужественный Тигр. Персонаж исполнил хит Валерия Леонтьева – "Мой дельтаплан".
Предпоследним на сцене появился персонаж по имени Горилла. Выступление артистки очень понравилось звездным детективам, да так, что они аплодировали стоя.
Далее на сцену вышел Шмель. Персонаж исполнил композицию Максима Фадеева – "Беги по небу".
По итогам голосования зрителей зала и украинских звезд, к Совенку в зону риска присоединяется Горилла.
К сожалению, Совенок покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героя оказался фронтмен группы "Беz обмежень" Сергей Танчинец.
Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь) и Грифона (Андрей Пятов).
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