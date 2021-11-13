Шоу "Маска": кто скрывался в образе Совёнка (фото и видео)

В костюме был известный исполнитель

В субботу, 13 ноября, на телеканале "Украина" вышел четвертый выпуск певчего шоу "Маска". На прошлой неделе мы узнали, что в костюме Феи скрывалась украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик.

Во втором сезоне проекта к ролям звездных детективов снова вернулись Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Михаил Хома и Андрей Данилко. Ведущим вновь стал Владимир Остапчук.

Первым на сцену вышел Совенок. Вместе со своими лесорубами герой "зажег" всех присутствующих, исполнив композицию группы "Вопли Водоплясова" — "День рождения".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Пришло время "Скандала". Героиня буквально ослепила своим костюмом и исполнила песню Тины Кароль – "Красиво" под выступление профессиональных танцоров.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Третьим героем, который оказался на сцене шоу "Маска", оказался Мухомор. Герой исполнил песню Верки Сердючки — "Гуляночка".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После выступления первой тройки участников в зону риска попал Совенок.

Следующим участником стал мужественный Тигр. Персонаж исполнил хит Валерия Леонтьева – "Мой дельтаплан".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Предпоследним на сцене появился персонаж по имени Горилла. Выступление артистки очень понравилось звездным детективам, да так, что они аплодировали стоя.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Далее на сцену вышел Шмель. Персонаж исполнил композицию Максима Фадеева – "Беги по небу".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

По итогам голосования зрителей зала и украинских звезд, к Совенку в зону риска присоединяется Горилла.

К сожалению, Совенок покидает шоу "Маска" и раскрывает свою личность. В костюме героя оказался фронтмен группы "Беz обмежень" Сергей Танчинец.

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь) и Грифона (Андрей Пятов).