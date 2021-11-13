Шоу "Маска": хто ховався в образі Совеня (фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 173
У костюмі був відомий виконавець
У суботу, 13 листопада, на телеканалі "Україна" вийшов четвертий випуск співочого шоу "Маска". Минулого тижня ми дізналися, що в костюмі Феї ховалась українська телеведуча, актриса театра та кіно Лілія Ребрик.
У другому сезоні проекту до ролей зіркових детективів знову повернулися Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Вінник, Михайло Хома та Андрій Данилко. Ведучим знову став Володимир Остапчук.
Першим на сцену вийшло Совеня. Разом зі своїми лісорубами герой "запалив" усіх присутніх, виконавши композицію гурту "Воплі Водоплясова" — "День народження".
Настав час для "Скандалу". Героїня буквально засліпила своїм костюмом та виконала пісню Тіни Кароль – "Красиво" під виступ професійних танцюристів.
Третім героєм, який опинився на сцені шоу "Маска", виявився Мухомор. Герой виконав пісню Вєрки Сердючки — "Гуляночка".
Після виступу першої трійки учасників до зони ризику потрапило Совеня.
Наступним учасником став мужній Тигр. Персонаж виконав хіт Валерія Леонтьєва – "Мій дельтаплан".
Передостаннім на сцені з’явився персонаж на ім’я Горила. Виступ артистки дуже сподобався зірковим детективам, і так, що вони аплодували стоячи.
Далі на сцену вийшов Джміль. Персонаж виконав композицію Максима Фадєєва — "Біжи небом".
За підсумками голосування глядачів в залі та українських зірок, до Совеня в зону ризику приєдналася Горила.
На жаль, Совеня залишає шоу "Маска" та розкриває свою особистість. У костюмі героя опинився фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.
Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розсекретили Баяна (Інна Білоконь) та Грифона (Андрій П’ятов).
- Дата публікації
-
- Категорія
-