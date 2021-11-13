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Шоу "Маска": хто ховався в образі Совеня (фото та відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шоу "Маска" другий сезон — хто пішов цього тижня Новина оновлена 13 листопада 2021, 23:24
Шоу "Маска" другий сезон — хто пішов цього тижня

У костюмі був відомий виконавець

У суботу, 13 листопада, на телеканалі "Україна" вийшов четвертий випуск співочого шоу "Маска". Минулого тижня ми дізналися, що в костюмі Феї ховалась українська телеведуча, актриса театра та кіно Лілія Ребрик.

У другому сезоні проекту до ролей зіркових детективів знову повернулися Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Вінник, Михайло Хома та Андрій Данилко. Ведучим знову став Володимир Остапчук.

Першим на сцену вийшло Совеня. Разом зі своїми лісорубами герой "запалив" усіх присутніх, виконавши композицію гурту "Воплі Водоплясова" — "День народження".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Настав час для "Скандалу". Героїня буквально засліпила своїм костюмом та виконала пісню Тіни Кароль – "Красиво" під виступ професійних танцюристів.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Третім героєм, який опинився на сцені шоу "Маска", виявився Мухомор. Герой виконав пісню Вєрки Сердючки — "Гуляночка".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після виступу першої трійки учасників до зони ризику потрапило Совеня.

Наступним учасником став мужній Тигр. Персонаж виконав хіт Валерія Леонтьєва – "Мій дельтаплан".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Передостаннім на сцені з’явився персонаж на ім’я Горила. Виступ артистки дуже сподобався зірковим детективам, і так, що вони аплодували стоячи.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Далі на сцену вийшов Джміль. Персонаж виконав композицію Максима Фадєєва — "Біжи небом".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"
Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

За підсумками голосування глядачів в залі та українських зірок, до Совеня в зону ризику приєдналася Горила.

На жаль, Совеня залишає шоу "Маска" та розкриває свою особистість. У костюмі героя опинився фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розсекретили Баяна (Інна Білоконь) та Грифона (Андрій П’ятов).

Теги:
#Шоу #Маска #Сергій Танчинець
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