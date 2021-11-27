Звездные детективы шоу "Маска" открыли Шмеля: кто скрывался за образом (фото, видео)

В новом выпуске среди судей появился новенький.

В субботу, 27 ноября, на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск самого таинственного шоу на украинском телевидении — гипершоу "Маска", которое на прошлой неделе прокинул жуткий Кажан. А точнее Народный артист Украины — Остап Ступка, который и прятался за этим образом.

Зрители со всей страны продолжили угадывать загадочных героев вместе с несменной пятеркой звездных детективов: Настей Каменских, Олей Поляковой, Олегом Винником, Михаилом Хомой и Андреем Данилко.

Ведущий шоу — также несменный Владимир Остапчук, который в этот раз стал деревянным Буратино, которого распилили в самом начале шоу.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

В шестом выпуске на сцене выступили пять участников участники из группы Б: белый Тигр, веселый Шмель, эпатажная Скандал, романтическая Горилла и лирический Мухомор.

Как прошел шестой выпуск шоу "Маска"

Первой на сцене появилась VIP-гостья — загадочная Пальчика, эскиз для костюма которой выиграл среди конкурса детских рисунков. Автор костюма — мальчик Елисей во время номера присоединился к детективам и угадывал вместе с ними. Загадочной Пальчикой оказалась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Первой из конкурсных масок на сцене появилась романтическая Горилла. Она затронула очень важную тему — убийства животных, растрогав зрителей песней "Танцы на стеклах".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После трогательного выступления, разрядить обстановку решил веселый Шмель. Герой исполнил хит Потапа и Насти Каменских "На районе".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После двух выступлений прошло первое голосование, во время которого был выбран первый номинант на вылет. Ним стал Джмель.

Третьим на сцене появился лирический Мухомор, который исполнил популярный трек дуэта HammAli & Navai — "Птичка". Подсказки и выступление Мухомора окончательно подтвердило версию Андрея Данилка, которую он держит в секрете.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Предпоследним выступил величественный Белый Тигр. Оля Полякова наконец рассталась с вариантом, что под маской Иво Бобул.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Последней на сцене появилась эпатажная Скандал. Героиня попыталась скопировать Светлану Лободу, исполняя ее песню "Твои глаза".

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

После завершения всех выступлений состоялось второе голосования на номинанта на вылет. Зрители и судьи решили, что пора рассекретить Скандал.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала "Украина"

Кого из героев рассекретили в шестом выпуске шоу "Маска"

Во время финального зрительского голосования, с небольшим перевесом, "победил" Шмель. Под маской — скрывался актер студии "95 квартал" Степан Казанин.

Полный выпуск шоу "Маска": смотреть шестой эфир

Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители рассекретили Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик) и Совенка (Сергей Танчинец).