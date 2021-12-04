Шоу "Маска": хто залишив вісімку найсильніших (фото, відео)

Другий сезон популярного проекту інтригує ще більше

У суботу ввечері, 4 грудня, на телеканалі "Україна" вийшов сьомий випуск популярного маскарадного шоу із зірковими детективами — "Маска". Українські селебріті старанно намагаються вгадати в загадкових персонажах відомих людей, які з кожним виходом нового випуску дивують своїми вокальними даними.

Як і в першому сезоні, до складу детективів входять зірки українського шоу-бізнесу: Оля Полякова, Андрій Данилко, Михайло Хома (Дзідзьо), Олег Винник, якому у листопаді довелося відмінити два масштабні концерти у Києві за станом здоров’я.

Як пройшов сьомий випуск шоу "Маска"

Ведучий Володимир Остапчук, який кілька днів тому оскандалився з "голодною тусою" блогерів у день пам’яті жертв голодоморів, в образі Гаррі Поттера запросив на сцену нову героїню — грайливу Норку. Вона виконала хіт Кайлі Міноуг — In Your Eyes. Це виявилася співачка та модель Даша Астаф’єва.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Далі на сцену за перемогою у другому сезоні вийшов талановитий Мухомор, який виконав для присутніх у залі пісню гурту "Корупція" — "Красний бархат".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Наступною на сцену вийшла мила Жирафа.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Далі на сцені "запалив" яскравий Котик. Учасник заспівав пісню Потапа та Олега Винника — "Найкращий день".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Наступним своїм крутим виступом порадував Робот. Персонаж станцював та виконав хіт співачки Еліс Мертон — No roots.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Настав час першого голосування. Претендентом на викриття стає Котик, а Жирафа, Мухомор та Робот проходять далі у проект.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Наступною на сцену шоу "Маска" вийшла красуня Горила. Учасниця виконала хіт американця Pharrell Williams — Happy.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після крутого номеру Горили, на сцені виступив брутальний Тигр, який зачарував присутніх виконанням пісні гурту THE HARDKISS — "Журавлі".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Непередбачувана героїня у костюмі Скандал! Своїм дивовижним вокалом учасниця поставила зіркових детективів у глухий кут. Вона виконала пісню співачки "Моя Мішель" — "Зима в сердце".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Своєю веселою вдачею порадував наступний учасник Порося. Герой заспівав пісню співака Сергія Бабкіна — "Де би я".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після виступів останніх чотирьох учасників, за підсумками голосування, до зони ризику до Котика приєднується Порося. Тигр, Скандал та Горила проходять у проект далі.

Кого з героїв розкрили у сьомому випуску шоу "Маска"

Голоси глядачів допомогли пройти далі у другий сезон шоу "Маска" Котику. На жаль, проект залишає Порося, в костюмі якого ховався український співак Павло Зібров.

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розсекретили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій П’ятов), Фею (Лілія Ребрик), Совеня (Сергій Танчинець), Кажана (Остап Ступка) та Шмеля (Степан Казанін).