Зіркові детективи шоу "Маска" відкрили Джмеля: хто ховався за образом (фото, відео)

У новому випуску серед суддів з’явився новенький.

У суботу, 27 листопада, на телеканалі "Україна" відбувся шостий випуск найтаємничішого шоу на українському телебаченні — гіпершоу "Маска", яке минулого тижня прокинув моторошний Кажан. А точніше, Народний артист України — Остап Ступка, який і ховався за цим чином.

Глядачі з усієї країни продовжили вгадувати загадкових героїв разом із незмінною п’ятіркою зіркових детективів: Настею Каменських, Олею Поляковою, Олегом Винником, Михайлом Хомою та Андрієм Данилком.

Ведучий шоу — також незмінний Володимир Остапчук, котрий цього разу став дерев’яним Буратіно, якого розпилили на самому початку шоу.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У шостому випуску на сцені виступили п’ять учасників учасники із групи Б: білий Тигр, веселий Джміль, епатажна Скандал, романтична Горила та ліричний Мухомор.

Як пройшов шостий випуск шоу "Маска"

Першою на сцені з’явилася VIP-гостя – загадкова Пальчика, ескіз для костюма якої виграв серед конкурсу дитячих малюнків. Автор костюма — хлопчик Єлисей під час номеру приєднався до детективів та вгадував разом із ними. Загадковою Пальчикою виявилася солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Першою із конкурсних масок на сцені з’явилася романтична Горила. Вона торкнулася дуже важливої теми — вбивства тварин, зворушивши глядачів піснею "Танці на склі".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після зворушливого виступу розрядити обстановку вирішив веселий Джміль. Герой виконав хіт Потапа та Насті Каменських "На районі".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після двох виступів відбулося перше голосування, під час якого було обрано першого номінанта на виліт. Ним став Джміль.

Третім на сцені з’явився ліричний Мухомор, який виконав популярний трек дуету HammAli & Navai – "Птичка". Підказки та виступ Мухомора остаточно підтвердив версію Андрія Данилка, яку він тримає у секреті.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Передостаннім виступив величний Білий Тигр. Оля Полякова нарешті розлучилася із варіантом, що під маскою Іво Бобул.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Останньою на сцені з’явилася епатажна Скандал. Героїня спробувала скопіювати Світлану Лободу, виконуючи її пісню "Твои глаза".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після завершення всіх виступів відбулося друге голосування на номінанта на виліт. Глядачі та судді вирішили, що настав час розсекретити Скандал.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Кого з героїв розсекретили у шостому випуску шоу "Маска"

Під час фінального голосування глядачів, з невеликою перевагою, "переміг" Джміль. Під маскою — ховався актор студії "95 квартал" Степан Казанін.

Повний випуск шоу "Маска": дивитись шостий ефір

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розсекретили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій П’ятов), Фею (Лілія Ребрик) та Совенка (Сергій Танчинець).