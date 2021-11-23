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Олег Винник скасував два масштабні концерти у Києві через хворобу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олег Винник знову відмінив свій концерт Новина оновлена 23 листопада 2021, 09:59
Олег Винник знову відмінив свій концерт

Співак переніс усі свої сольні концерти на 2022 рік.

Відомий український співак, народний улюбленець Олег Вінник знову засмутив своїх шанувальників невтішними новинами. Слідом за скасованими раніше концертами у Краматорську, Покровську та Бердянську артист переніс два великі концерти у Києві.

Про це він розповів на своїй сторінці в Інстаграм.

Два масштабні концерти у столичному Палаці "Україна", які мали відбутися 24 та 25 листопада, перенесли на весну 2022 року: точної дати поки що немає. Усі квитки залишаться дійсними, що хоч трохи, але підбадьорило шанувальників співака.

"Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі відбулися", — написав артист у себе в соцмережі, додавши, що причиною перенесення став стан його здоров’я.

У коментарях стурбовані шанувальники Олега Винника засипали його побажаннями якнайшвидшого одужання.

Зазначимо, що це не вперше, коли Олег Вінник скасовує концерт через своє здоров’я. 16 жовтня 2021 року в артиста було заплановано концерт у Запоріжжі, який було скасовано через те, що Винник захворів на ларингіт і не зміг вийти на сцену.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найбільше засмутило Олега Винника серед наслідків епідемії коронавірусу.

Теги:
#Концерт #Олег Винник #Співак Олег Винник
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