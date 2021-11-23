Олег Винник скасував два масштабні концерти у Києві через хворобу
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Співак переніс усі свої сольні концерти на 2022 рік.
Відомий український співак, народний улюбленець Олег Вінник знову засмутив своїх шанувальників невтішними новинами. Слідом за скасованими раніше концертами у Краматорську, Покровську та Бердянську артист переніс два великі концерти у Києві.
Про це він розповів на своїй сторінці в Інстаграм.
Два масштабні концерти у столичному Палаці "Україна", які мали відбутися 24 та 25 листопада, перенесли на весну 2022 року: точної дати поки що немає. Усі квитки залишаться дійсними, що хоч трохи, але підбадьорило шанувальників співака.
"Ми до останнього робили все можливе, щоб наші зустрічі відбулися", — написав артист у себе в соцмережі, додавши, що причиною перенесення став стан його здоров’я.
У коментарях стурбовані шанувальники Олега Винника засипали його побажаннями якнайшвидшого одужання.
Зазначимо, що це не вперше, коли Олег Вінник скасовує концерт через своє здоров’я. 16 жовтня 2021 року в артиста було заплановано концерт у Запоріжжі, який було скасовано через те, що Винник захворів на ларингіт і не зміг вийти на сцену.
Раніше "Телеграф" писав про те, що найбільше засмутило Олега Винника серед наслідків епідемії коронавірусу.
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