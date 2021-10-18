Олег Винник засмутив фанатів печальною звісткою

Три українських міста в цьому році не зможуть побачити живцем виступ артиста.

Популярний український співак Олег Винник засмутив шанувальників сумною новиною: через складну ситуацію з коронавірусів в країні, його концерти в трьох містах не відбудуться.

Про це артист повідомив у соцмережах.

Не пощастило трьом містам: Краматорську, Покровську і Бердянську.

"Дорогі мої, в зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні проведення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську, на жаль, зараз неможливо. Наші зустрічі відбудуться навесні 2022! Нові дати оголосимо додатково. Раніше придбані квитки залишаються дійсними. Завтрашній концерт в Сєвєродонецьку відбудеться згідно графіком ", — повідомив артист.

У коментарях під постом шанувальники Олега Винника відзначили, що дуже засмучені цією звісткою.

"Дуже шкода. Але главнео не хворійте", "Спасибі за інформацію. Головне зараз — це здоров’я, а концерти почекають", "Шкода, але в будь-якому випадку будемо вас чекати", — підтримали співака фанати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найбільше засмутило Олега Винника серед наслідків епідемії коронавірусу.