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Олег Винник засмутив фанатів печальною звісткою

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Олег Винник продовжує тур містами України Новина оновлена 18 жовтня 2021, 16:23
Олег Винник продовжує тур містами України

Три українських міста в цьому році не зможуть побачити живцем виступ артиста.

Популярний український співак Олег Винник засмутив шанувальників сумною новиною: через складну ситуацію з коронавірусів в країні, його концерти в трьох містах не відбудуться.

Про це артист повідомив у соцмережах.

Не пощастило трьом містам: Краматорську, Покровську і Бердянську.

"Дорогі мої, в зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні проведення концертів в Краматорську, Покровську та Бердянську, на жаль, зараз неможливо. Наші зустрічі відбудуться навесні 2022! Нові дати оголосимо додатково. Раніше придбані квитки залишаються дійсними. Завтрашній концерт в Сєвєродонецьку відбудеться згідно графіком ", — повідомив артист.

У коментарях під постом шанувальники Олега Винника відзначили, що дуже засмучені цією звісткою.

"Дуже шкода. Але главнео не хворійте", "Спасибі за інформацію. Головне зараз — це здоров’я, а концерти почекають", "Шкода, але в будь-якому випадку будемо вас чекати", — підтримали співака фанати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найбільше засмутило Олега Винника серед наслідків епідемії коронавірусу.

Теги:
#Концерт #Олег Винник #Співак Олег Винник
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