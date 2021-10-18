Укр

Олег Винник огорчил фанатов печальным известием

Автор
Ольга Броскова
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Олег Винник продолжает тур по городам Украины Новость обновлена 18 октября 2021, 16:23
Олег Винник продолжает тур по городам Украины

Три украинских города в этом году не смогут увидеть живьем выступление артиста.

Популярный украинский певец Олег Винник расстроил поклонников печальной новостью: из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, его концерты в трех городах не состоятся.

Об этом артист сообщил в соцсетях.

Не повезло трем городам: Краматорску, Покровску и Бердянску.

"Дорогие мои, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране проведения концертов в Краматорске, Покровске и Бердянске, к сожалению, сейчас невозможно. Наши встречи состоятся весной 2022! Новые даты объявим дополнительно. Ранее приобретенные билеты остаются действительными. Завтрашний концерт в Северодонецке состоится согласно графику", — сообщил артист.

В комментариях под постом поклонники Олега Винника отметили, что очень опечалены этим известием.

"Очень жаль. Но главнео не болейте", "Спасибо за информацию. Главное сейчас — это здоровье, а концерты подождут", "Жаль, но в любом случае будем вас ждать", — поддержали певца фанаты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что больше всего опечалило Олега Винника среди последствий эпидемии коронавируса.

Теги:
#Концерт #Олег Винник #Певец Олег Винник
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