Олег Винник отменил два масштабных концерта в Киеве из-за болезни

Певец перенес все свои сольные концерты на 2022 год.

Известный украинский певец, народный любимец Олег Винник снова расстроил своих поклонников неутешительными новостями. Вслед за отмененными ранее концертами в Краматорске, Покровске и Бердянске, артист перенес два больших концерта в Киеве.

Об этом Винник рассказал на своей странице в Инстаграм.

Два масштабных концерта в столичном Дворце "Украина", которые должны были состоятся 24 и 25 ноября, перенесли на весну 2022 года: точной даты пока нет. Все билеты останутся действительными, что хоть немного, но взбодрило поклонников певца.

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись" — написал артист у себя в соцсети, добавив, что причиной переноса стало состояние его здоровья.

В комментариях обеспокоенные поклонники Олега Винника засыпали его пожеланиями скорейшего выздоровления.

Отметим, что это не впервые, когда Олег Винник отменяет концерт из-за своего здоровья. 16 октября 2021 года у артиста был запланирован концерт в Запорожье, который был отменен из-за того, что Винник заболел ларингитом и не смог выйти на сцену.

Ранее "Телеграф" писал о том, что больше всего опечалило Олега Винника среди последствий эпидемии коронавируса.