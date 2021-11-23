Укр

Олег Винник отменил два масштабных концерта в Киеве из-за болезни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олег Винник снова отменил свой концерт Новость обновлена 23 ноября 2021, 09:59
Олег Винник снова отменил свой концерт

Певец перенес все свои сольные концерты на 2022 год.

Известный украинский певец, народный любимец Олег Винник снова расстроил своих поклонников неутешительными новостями. Вслед за отмененными ранее концертами в Краматорске, Покровске и Бердянске, артист перенес два больших концерта в Киеве. 

Об этом Винник рассказал на своей странице в Инстаграм.

Два масштабных концерта в столичном Дворце "Украина", которые должны были состоятся 24 и 25 ноября, перенесли на весну 2022 года: точной даты пока нет. Все билеты останутся действительными, что хоть немного, но взбодрило поклонников певца. 

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись" — написал артист у себя в соцсети, добавив, что причиной переноса стало состояние его здоровья. 

В комментариях обеспокоенные поклонники Олега Винника засыпали его пожеланиями скорейшего выздоровления. 

Отметим, что это не впервые, когда Олег Винник отменяет концерт из-за своего здоровья. 16 октября 2021 года у артиста был запланирован концерт в Запорожье, который был отменен из-за того, что Винник заболел ларингитом и не смог выйти на сцену.

Ранее "Телеграф" писал о том, что больше всего опечалило Олега Винника среди последствий эпидемии коронавируса.

Теги:
#Концерт #Олег Винник #Певец Олег Винник
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