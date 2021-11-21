На шоу "Маска" розкрили Кажана: хто ховався у моторошному костюмі (фото, відео)

Ведучий шоу здивував своїм перетворенням у новому випуску.

У суботу, 20 листопада, на телеканалі "Україна" прогримів п’ятий випуск найзагадковішого шоу на українському телебаченні — "Маска". Минулого тижня глядачі дізналися, хто ж ховався в костюмі милого Совеняти — там ховався рокер Сергій Танчинець.

Всіма улюблена п’ятірка зіркових детективів: Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Вінник, Михайло Хома та Андрій Данилко продовжили вгадувати, хто ж ховається під масками героїв шоу. Ведучий — Володимир Остапчук, котрий цього разу здивував глядачів, з’явившись на сцені в образі Круелли.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

У новому ефірі виступили учасники з групи A: Робот, Котик-бунтар, Порося, Жирафа і Кожан.

Як пройшов п’ятий випуск шоу "Маска"

Першим на сцені з’явився високотехнологічний унікальний Робот із хітом гурту ВІА Гра — "Спроба номер 5".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Після своїм виступом з піснею Олі Полякової "запалювало" на сцені ангельське Порося. Герой виконав хіт суперблондинки "Гей, секундочку".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Третім перед глядачами виступив Кажан. Незвичайний герой повідомив усім, що він геніальний детектив, співаючи однойменну пісню з мультфільму "Бременські музиканти".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Передостаннім учасником, який з’явився на сцені, стала чуйна Жирафа. Героїня виконала хіт Джамали, який переміг на "Євробаченні", — "1944".

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

І закрив ефір — космічний Котик зі своїм не менш космічним виступом. Герой вирішив також підкорювати зіркових детективів, виконавши пісню одного з них – "Вихідний" від DZIDZIO.

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Фото надані прес-службою телеканалу "Україна"

Кого з героїв розсекретили у п’ятому випуску шоу "Маска"

Після виступу двох учасників, у першому голосуванні глядачі вирішили, що першим номінантом на розкриття є Порося.

У другому голосуванні номінантом став Кажан.

І під час фінального голосування глядачів, з невеликою перевагою, "переміг" Кажан, і саме власника його загадкового костюма вирішили розсекретити. У костюмі Кажана переховувався Народний артист України – Остап Ступка.

Повний випуск шоу "Маска"

Нагадаємо, що у минулих випусках зіркові детективи та глядачі розсекретили Баяна (Інна Білоконь), Грифона (Андрій П’ятов) та Фею (Лілія Ребрик).