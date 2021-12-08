В России переполошились из-за "тяжелой болезни" Андрея Данилко - высказалась даже Пугачева

Андрей Данило резко поправился, чем обеспокоил поклонников состоянием своего здоровья

В Украине активно начались съемки новогодних выпусков различных развлекательных программ. На одном из таких мероприятий в компании коллеги из Латвии, Лаймы Вайкуле, засветился и украинский шоумен Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки.

На своей странице в Инстаграм Данилко поделился совместным снимком с Вайкуле, на что та в ответ разместила забавное видео у себя в соцсети. На коротком видео запечатлен момент встречи знаменитостей.

Стоит отметить, что пока Лайма не сняла защитную маску, Андрей Михайлович ее не узнал. Артист сначала не подал виду, но все же переспросил, кто же его обнимает. После "знакомства" Данилко радостно обнял коллегу.

"Любимые друзья" — написала под постом Лайма Вайкуле.

В комментариях сразу оживились поклонники Верки Сердючки, среди которых оказались и звезды российского шоу-бизнеса: Любовь Успенская, Владимир Винокур и Алла Пугачева, которая передала артистку привет. Отметим, что Примадонна получила ответ от Данилко под своим комментарием в виде сердечек.

Российские СМИ также отметили, что Андрей Михайлович очень поправился, что наверняка связано с его "тяжелой болезнью", о которой ходит много слухов в сети. А телеграм-канал "НеМалахов" и вовсе сообщает, что Данилко стал затворником и перестал различать день и ночь.

Что известно о болезни Андрея Данилко

Отметим, что летом 2021 года продюсер Сердючки Юрий Никитин сообщил, что на фоне сложного графика у артиста случился серьезный гормональный сбой, и он начал плохо спать. Видимо от проблем с гормонами Андрей Михайлович и стал набирать вес. Помимо этого на психологическое состояние знаменитости очень повлияла и смерть матери. Артист не рассказывал о трагедии целый год.

Сейчас артист все больше появляется на сцене: Верка Сердючка выпускает новые треки, выступает на концертах и ведет различные программы. Также, Андрей Михайлович - звездный детектив в популярном загадочном гипершоу "Маска", в котором в субботу, 4 декабря, рассекретили Поросенка — им был Народный артист Павло Зибров.