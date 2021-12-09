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Вєрка Сердючка виступить на Новий рік у Дубаї за нечувану суму

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Скільки коштуватиме виступ Сердючки на новорічній вечірці в Дубаї Новина оновлена 09 грудня 2021, 16:00
Скільки коштуватиме виступ Сердючки на новорічній вечірці в Дубаї

Хворий Данилко виступить у 5-зірковому готелі Raffles The Palm

Український артист Андрій Данилко, який з 1991 року виступає в жіночому амплуа під ім’ям Вєрка Сердючка, 2022 рік зустріне на сцені 5-зіркового готелю Raffles The Palm, який знаходиться в Дубаї. 48-річний артист, нехважаючи на проблеми зі здоров’ям, погодився виступити на закритій вечірці.

За це Сердючці, включаючи її команду, заплатять близько 4,5 млн грн. Про це пише "СтарХіт".

Як розповів виданню організатор фестивалю Big Art Festival (який на той час проходитиме у Raffles The Palm) Максим Берін, домовлятися про виступ з українським артистом довелося за півтора року до заходу. Берін похвалив професіоналізм Данилка та його скромність. "Жодних проблем, у Андрія все стандартно, відповідає іміджу. Зрозуміло, що це переліт бізнес-класом і п’ятизірковий топ-готель — номери підвищеної комфортності", — сказав організатор фестивалю.

Гонорар у Сердючки, справді, значний — 4,5 мільйона гривень
Гонорар у Сердючки, справді, значний — 4,5 мільйона гривень

Квитки охочим коштуватимуть 2-3 тисячі євро.

Готель розташований на одному з найкращих пляжів Palm Jumeirah
Готель розташований на одному з найкращих пляжів Palm Jumeirah

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 48-річний Андрій Данилко "засвітився" у компанії відомої співачки Лайме Вайкуле, яка в Росії вважається "ворогом №1" за відмови виступати в окупованому РФ Криму.

Теги:
#Андрій Данилко #Вірка Сердючка #Новий рік #Дубаї
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