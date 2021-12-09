Верка Сердючка выступит на Новый год в Дубае за баснословную сумму

Больной Данилко выступит в 5-звездочном отеле Raffles The Palm

Украинский артист Андрей Данилко, который с 1991 года выступает в женском амплуа под именем Верка Сердючка, 2022 год встретит на сцене 5-звездочного отеля Raffles The Palm, который находится в Дубае. 48-летний артист, несмотря на проблемы со здоровьем, согласился выступить на закрытой вечеринке.

За это Сердючке, включая ее команду, заплатят около 4,5 млн грн. Об этом пишет "СтарХит".

Как рассказал изданию организатор фестиваля Big Art Festival (который в то время будет проходить в Raffles The Palm) Максим Берин, договариваться о выступлении с украинским артистом пришлось за полтора года до события. Берин похвалил профессионализм Данилко и его скромность. "Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу. Понятно, что это перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности", — сказал организатор фестиваля.

Гонорар у Сердючки, действительно, внушительный - 4,5 миллионов гривен

Билеты желающим обойдутся в 2-3 тысячи евро.

Отель расположен на одном из лучших пляжей Palm Jumeirah

Ранее "Телеграф" сообщал, что 48-летний Андрей Данилко "засветился" в компании известной певицы Лайме Вайкуле, которая в России считается "врагом №1" за отказы выступать в оккупированном РФ Крыму.