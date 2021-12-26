"Перевернул бы политический ландшафт": Данилко мог стать президентом вместо Зеленского

Артисту за это предлагали большие деньги.

Известный украинский актер и певец Андрей Данилко, более известный под своим сценичным образом Верки Сердючки, вполне мог стать президентом Украины.

Об этом рассказала главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

Она рассказала, что Данилко в 2019 году многие уговаривали пойти на президентские выборы. При этом к нему приходили люди из абсолютно разных партий и предлагали ему за это большие деньги.

Бацман отметила, что тогда актер заявил, что не станет этого делать, так как хочет сохранить себя.

Журналистка предположила, что если бы Данилко согласился на это предложение, то мог бы "полностью перевернуть политический ландшафт".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, где Данилко проведет новогоднюю ночь. 48-летний артист согласился выступить на закрытой вечеринке в ОАЭ на сцене 5-звездочного отеля Raffles The Palm. Сообщалось, что за это выступление он получит гонорар в размере 4,5 миллиона гривен.

Напомним, до этого в сети появились слухи о том, что артист тяжело болен, из-за чего он начал испытывать проблемы со сном и начал набирать вес.