Укр

Верка Сердючка на посту президента Украины возбудила российские СМИ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Андрей Данилко Новость обновлена 27 декабря 2021, 15:49
Андрей Данилко

Данилко приковал внимание россиян.

Накануне главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман заявила, что в 2019 году за президентское кресло вместо Владимира Зеленского мог побороться известный украинский артист Андрей Данилко. Ее заявление не могло остаться без внимания российских СМИ.

Примечательно, что на это заявление отреагировали даже в МИД страны.

"Меня что поражает. Те, кто сейчас топят Зеленского, пару лет назад топили за него", — написала в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Заявление Бацман также разлетелось по крупнейшим интернет-изданиям России.

Реакция росСМИ на новость о том, что Данилко мог пойти в президенты
Реакция росСМИ на новость о том, что Данилко мог пойти в президенты

Как сообщалось ранее, внимание российских СМИ в последнее время приковано к теме болезни Данилко. Сообщалось, что он якобы перестал отличать день и ночь, а также начал стремительно набирать вес.

Впрочем, недавно появилась информация, что при этом он запланировал выступление на закрытой новогодней вечеринке в ОАЭ. Шоу, как утверждается, пройдет на сцене 5-звездочного отеля Raffles The Palm, а за это выступление он получит гонорар в размере 4,5 миллиона гривен.

Теги:
#Россия #Андрей Данилко #Мария Захарова
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