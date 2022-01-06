Укр

Жена "доживающего свою жизнь" Мартиросяна пляшет в компании известных россиянок

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Жанна Левина-Мартиросян
Жанна Левина-Мартиросян

Женщина засветилась в компании главы "Роскино" Евгении Марковой и певицы Алсу.

Жена "доживающего свою жизнь" звезды российского Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян похоже не сильно обеспокоена состоянием своего мужа, поскольку весело проводит время в компании своих подруг.

Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

"Вчера были танцы. Кому-то на танцполе помогла пластичность, кому-то шампанское, кому-то солнечный удар", — написала она.

Судя по отметке в посте она проводила время в компании генерального директора "Роскино" Евгении Марковой и певицы Алсу.

Как сообщалось ранее, по сети разлетелись слухи о том, что Мартиросян имеет проблемы со здоровьем. Их корни уходят к скандалу с другим комиком Идраком Мирзализаде.

Тот еще в августе отличился шуткой о россиянах и фекалиях, после чего его обвинили в ксенофобских высказываниях и депортировали из России. Мартиросяну в этой истории досталось за то, что он не вступился за Мирзализаде и вообще никак эту ситуацию не прокомментировал.

Позже комик Саша Малой заявил, что Мартиросян не хочет говорить на резонансные темы, поскольку боится потерять свой статус и "доживает свою жизнь".

Эти слова и привлекли внимание СМИ, которые увидели в словах Малого намек на какую-то тяжелую болезнь коллеги. Сам же Мартиросян и его жена эти слухи никак не комментируют.

Напомним, накануне в сети появились слухи о том, что украинский артист Андрей Данилко тяжело болен, из-за чего он начал испытывать проблемы со сном и набирать вес. Также внимание к нему также привлекла информация о том, что в 2019 году он мог вместо Владимира Зеленского побороться за пост президента Украины.

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#Россия #Гарик Мартиросян
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