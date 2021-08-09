Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Как собрать первоклассника в школу и сколько это стоит?
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
Займы под тысячи процентов без вашего присутствия: как микрокредиторы "кидают" украинцев
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите
Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

В РФ комика арестовали на 10 суток за шутку о русских и фекалиях

В РФ комика арестовали на 10 суток за шутку о русских и фекалиях
15:32 Сегодня Телеграф

В России стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про любовь русских к фекалиям. 

Об этом сообщает ТАСС.

Скандал вокруг Идрака Мирзализаде: в чем суть

Поводом для ареста в россии стал монолог Мирзализаде о сложностях, с которыми сталкиваются лица неславянской внешности при поиске жилья в России. Стендапер рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть испачканный фекалиями матрас. Мирзализаде отметил, что до этого на матрасе спали русские квартиросъемщики. Далее комик возмутился тем, что сосед-славянин смотрел на него с презрением, пока они с братом выбрасывали матрас.

Российские прокуроры усмотрели в шутке ксенофобские высказывания. Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста", и этой шуткой он наоборот высмеивал ксенофобию.

В конце июня Мирзализаде рассказывал, что неизвестные напали на него за вознаграждение. Он также заявил, что ему поступают многочисленные угрозы.

Кто такой Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде - популярный в России комик. Участник проектов StandUp на ТНТ и "Стендап Paramount Comedy". Участник YouTube-проектов Stand-up Club #1. Со своим стендапом выступал на известном шоу "Вечерний Ургант".  

Ранее "Телеграф" писал отом, что Депутату Киевского городского совета Константину Богатову (фракция "Голос") не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего народный избранник побил стендапера Влада Капицу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 885

Все по теме:

Идрак Мирзализаде, аресты в России.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах
02 В Польше удивили грустной статистикой по украинским мигрантам
03 Скончался украинский продюсер и журналист Дмитрий Харитонов
04 Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой
05 В Кривом Роге мужчина взорвал себя и троих полицейских: момент попал на видео (18+)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Решающие матчи &quot;Шахтера&quot; и &quot;Колоса&quot;: где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Почти половина госпредприятий &quot;стоят&quot;, большинство из работающих - убыточны
Почти половина госпредприятий "стоят", большинство из работающих - убыточны
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ: список
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
К табачной фабрике в Желтых водах стянули спецтехнику: фото и подробности заварушки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь