В РФ комика арестовали на 10 суток за шутку о русских и фекалиях

В России стендап-комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про любовь русских к фекалиям.

Об этом сообщает ТАСС.

Скандал вокруг Идрака Мирзализаде: в чем суть

Поводом для ареста в россии стал монолог Мирзализаде о сложностях, с которыми сталкиваются лица неславянской внешности при поиске жилья в России. Стендапер рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть испачканный фекалиями матрас. Мирзализаде отметил, что до этого на матрасе спали русские квартиросъемщики. Далее комик возмутился тем, что сосед-славянин смотрел на него с презрением, пока они с братом выбрасывали матрас.

Российские прокуроры усмотрели в шутке ксенофобские высказывания. Позднее в одном из своих выступлений комик объяснял, что фрагмент "вырван из контекста", и этой шуткой он наоборот высмеивал ксенофобию.

В конце июня Мирзализаде рассказывал, что неизвестные напали на него за вознаграждение. Он также заявил, что ему поступают многочисленные угрозы.

Кто такой Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде - популярный в России комик. Участник проектов StandUp на ТНТ и "Стендап Paramount Comedy". Участник YouTube-проектов Stand-up Club #1. Со своим стендапом выступал на известном шоу "Вечерний Ургант".

Ранее "Телеграф" писал отом, что Депутату Киевского городского совета Константину Богатову (фракция "Голос") не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего народный избранник побил стендапера Влада Капицу.