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Депутат Киевсовета избил стендапера: что известно о новом скандале
22:05 Сегодня Телеграф

Депутату Киевского городского совета Константину Богатову (фракция "Голос") не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего народный избранник побил стендапера Влада Капицу.

Об этом в понедельник вечером написал на своей странице в Facebook сам Капица.

"Это короткий пост о моей драке с депутатом Киеврады. Со мной все ок. Синяк, немного содрана от дверей кожа на руке, и сломанные очки, которые я привел в полуюзабельное состояние", - написал стендапер.

По словам артиста, это было выступление его стендап-тура 14 февраля в Арт-центре "Братислава", где он ранее уже организовывал два раза стендап и один раз живой подкаст.

"На этот раз ко мне подошла госпожа админ Елена и сказала "сегодня на вашем выступлении будет уважаемый человек, депутат, который помог нам здесь, Константин Богатов", - рассказывает Капица.

По его словам, стендап начался нормально, и аудитория была довольна, однако через пару минут начался скандал: "Здесь вижу, что мужчину, который визуально выделяется по возрасту, начинает что-то беспокоить, он движется туда-сюда и в какой-то момент встает и начинает бормотать "Прекратить! Что тут? Как такое может быть? Какие матюки? Ану где свет?". А я стою опершись на щиток, который контролирует свет в зале".

Внимание! Публикуемые ниже видео содержат нецензурную лексику:

Комик привел диалог, состоявшийся между ним и депутатом:

- Что случилось?

- Откуда здесь маты?

- Здесь было заявлено, что тут маты будут.

- Нет, не будет здесь матов!

- Чего?

- Ну того что здесь не будет матов, останавливайтесь!

"После этого он бьет меня по лицу, попутно задевая телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было секунд 20", - написал Капица.

Внимание! Публикуемые ниже видео содержат нецензурную лексику:

По его словам, зрители вывели Богатова из зала, а когда тот спустя некоторое время вновь попытался в него зайти, "сотрудник полиции с энциклопедическим "не провоцируйте" вывел его самостоятельно".

Внимание! Публикуемые ниже видео содержат нецензурную лексику:

"В общем, эта ситуация не стоит ничего, кроме факта, что мне прописал в лицо "уважаемый" депутат тире оберег национальной культуры. А в стендапах я матерился и буду", - подытожил комик.

В партии "Голос" уже заявили по этому поводу, что считают недопустимым поведение Богатова.

"Считаем инцидент, который произошел в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице городской ячейки "Голоса" в Facebook.

Также в политсиле подчеркнули, что поведение Богатова несовместимо с ценностями "Голоса" и "на ближайшем собрании фракции Голоса в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно".

Сам Богатов написал под одним из сообщений об инциденте, что извинился перед Капицей "в смске и предложил ему принести свои извинения лично".

Богатов_коммент

Примечательно, что Богатов, о "помощи" кинотеатру которого говорила комику перед выступлением админ "Елена", далеко не чужой человек в коммунальном кинотеатре "Братислава".

СМИ связывают его имя с известным в отечественном шоу-бизнесе фотомастером Александром Ктиторчуком, которого в конце ноября 2020 года задержала полиция по подозрению в развращении девочек-подростков, а позже статью переквалифицировали в изнасилование.

"Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?", - признание жертвы фотографа Ктиторчука

Ктиторчук является соучредителем и директором центра Art-Bratislava. Интересно, что вторым совладельцем выступает София Богатова - родственница депутата Киевсовета от "Голоса" Константина Богатова.

Как пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на оболонские паблики, реконструкцию "Братиславы" контролирует семья Богатова.

"В принципе, арт-центр и не скрывал, что берет деньги у депутата. То есть по сути кинотеатр, который вроде на балансе у города, по сути управляется подконтрольной депутату от "Голоса" общественной организацией", - говорится в статье.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Драка, Нападение, Депутат, Братислава, Киевсовет, Комик, Константин Богатов, Влад Капица.
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