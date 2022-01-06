РосСМИ хоронят Гарика Мартиросяна: что произошло и в каком он состоянии

О состоянии здоровья Гарика Мартиросяна мало что известно.

В последние время состояние российского комика и звезды Comedy Club Гарика Мартиросяна стало предметом бурного обсуждения в росСМИ. Так, в заголовках некоторых "желтых" изданий, рассказывающих о жизнь звезд Мартиросяна называют "доживающим свою жизнь". Что же произошло с комиком и в каком на самом деле он состоянии?

Почему "доживающий свою жизнь" Мартиросян появился в заголовках росСМИ

Тезис о том, что Мартиросян доживает свою жизнь появился в сети после скандалом с другим комиком Ираком Мирзализаде, которого выслали из РФ за неудачную шутку о россиянах и фекалиях. Мартиросяна же осудили за то, что он никак не высказался в защиту Мирзализаде. Актер и стендап-комик Саша Малой заявил, что Гарик Мартиросян попросту боится высказываться на острые темы, поскольку не хочет утратить свое положение, и что он "доживает свою жизнь".

После этого российский "желтые" СМИ стали использовать в своих заголовках "доживающий Мартиросян", чтобы увеличить их кликабельность.

Что известно о болезни Гарика Мартиросяна

Больше года назад Мартиросян внезапно облысел

На данный момент каких-либо новостей о состоянии здоровья Гарика Мартиросяна нет. В своих соцсетях ни он, ни его жена не публикуют никаких заявлений на эту тему. Их последние посты касаются зимы, новогодних праздников и появления Мартиросяна на ТВ.

При этом в августе прошлого года в росСМИ появилась информация о том, что Гарик Мартиросян облысел якобы из-за тяжелой болезни, однако никаких подтверждений этому представлено не было.

На все вопросы о своем облысении Гарик Мартиросян лишь отшучивался. "Парик у нас в семье один на двоих…", — писал Мартиросян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет некогда популярный артист и дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Известно, что он продолжает заниматься своим "Театром кошек" и даже дает концерты.