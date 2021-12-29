Наркотики и 200 кошек: как сейчас живет звезда СССР Юрий Куклачев (фото)

Известный дрессировщик давно пропал с виду, но любимое дело не бросил.

Самый известный российский дрессировщик кошек, цирковой артист и создатель единственного в мире Театра кошек Юрий Куклачев давно перестал быть в центре внимания. Можно было подумать, что он перестал заниматься своим Театром, однако это не так. Театр Кошек продолжает активно давать концерты и собирать зрителей.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас живет "кошкин папа" Юрий Куклачев.

Как начиналась карьера Юрия Куклачева

Еще будучи ребенком Куклачев мечтал стать циркачом. Однако на пути к своей мечте, Юрию Дмитриевичу пришлось пройти немало препятствий. Первой неудачей стала неудачная попытка поступить в цирковое училище, но это его не остановило. С седьмого раза Куклачев стал студентом.

Второе испытание – тяжелая травма ноги, которая могла помешать Куклачеву стать циркачом. Более того, специальный наркотик, который артисту кололи, чтобы утолить жуткую бол от травмы, начал вызвать привыкание и зависимость. Но ради своей мечты артист сумел ее побороть.

Еще одна неудача настигла Юрия Дмитриевича уже на сцене. Первое выступление будущей звезды было провальным. Однако это во многом и закалило артиста, и дало ему силы идти в своей цели дальше. Именно после этого провала и появилась идея взять себе в напарники кота и создать свой уникальный стиль.

Театр Кошек Юрия Куклачева

Все начиналось с кота Кутьки, которого Куклачев с женой взяли еще котенком на улице, рассказал артист в интервью изданию Teleprogramma. После появилась кошка Стрелка, с которой и началась всемирная известность Юрия Дмитриевича. Их номер "Кот и повар" стал легендарным.

После, Куклачев вместе со своими воспитанниками отправился с гастролями по всему миру, а в 1990 году московская мэрия подарила артисту здание кинотеатра "Призыв", где до сих пор находится единственный в мире Театр кошек.

Сейчас в нем "работают" около 200 кошек: из них есть как действующие актеры, так и те, кто уже давно не выступает. Животные живут в стеклянных комнатах, где для них созданы все условия. Стоит отметить, что многие из воспитанников Куклачева — звезды кино и рекламы.

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