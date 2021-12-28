Отрезала кожу и сделала 8 абортов: как живет звезда СССР и 90-х Алиса Мон

Исполнительница хита "Алмаз" зарабатывает пением в ресторанах и на корпоративах

Известная в 90-х советская и российская певица Алиса Мон (имя при рождении – Светлана Безух) рассказала, почему в последние 20 лет живет одна и сколько пластических операций пришлось сделать, чтобы хорошо выглядеть в 57 лет.

Об этом пишет "Пятый канал".

Карьера Алисы Мон

Во время учебы в музыкальном училище Новосибирска, девушка зарабатывала пением в местных ресторанах. После этого стала петь в группе под руководством Сергея Муравьева "Лабиринт".

В 1988 году группа выпустила первый альбом, в который входила песня "Подорожник". После исполнения этой композиции на "Песне-1988" певица стала знаменитой.

В начале 90-х на фоне проблем в личной жизни певица вернулась к родителям в город Ангарск Иркутской области, где познакомилась с бизнесменом Сергеем Токменом. Предприниматель дал ей 140 тыс. долларов на раскрутку, что позволило Алисе Мон вернуться в Москву. В российской столице она начала сотрудничать с продюсером Андреем Неклюдовым, с которым в 1997 году записала самую известную песню в своей карьере "Алмаз" и выпустила на нее клип. Правда, певица рассказывает, что за свой сольный альбом, в котором была эта песня, она не получила ни копейки, в то время как Неклюдов заработал на нем около 50 тыс. долл.

Сейчас певица живет в Москве. Чаще всего она выступает в ночных клубах и ресторанах, поет на корпоративах, а также соглашается на съемки в телешоу.

Личная жизнь Алисы Мон

Первым мужем Алисы Мон стал гитарист "Лабиринт" Василий Маринин, брак с мужчиной продлился меньше года. Во второй раз певица вышла замуж за композитора и продюсера той же группы Сергейя Муравьева. В этом браке она родила сына Сергея, которому сейчас уже исполнилось 32 года и он до сих пор живет с матерью. Алиса Мон рассказывает, что второй муж постоянно бил ее и унижал. По ее словам, Муравьев периодически запирал ее в отдельной комнате и не позволял видеться с сыном. Семья распалась боле 20 лет назад и певица больше замуж не выходила.

У Алисы Мон после распада семьи было много романов. Она рассказывала, что один из возлюбленных, который был на 14 лет младше от нее, делал ей предложение, но выйти замуж за него она не согласилась. Также певица отмечает, что за всю жизнь она сделала 8 абортов.

Внешность Алисы Мон

Алиса Мон рассказала, что для поддержания фигуры практически ничего не делает – не сидит на диетах и не занимается в тренажерном зале, но иногда ходит в бассейн.

А вот к лицу певицы приложили руку пластические хирурги. В 2016 году Алиса Мон сделала блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз). Также ей удалили лишнюю кожу в области шеи.

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