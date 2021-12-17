Укр

Григорий Лепс рассказал, почему ему пришлось ночевать в больнице

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Григорий Лепс заявил, что у него сейчас слишком много напряжения Новость обновлена 17 декабря 2021, 17:15
Григорий Лепс заявил, что у него сейчас слишком много напряжения

Григорий Лепс заявил, что с ним все в порядке

Российский певец Григорий Лепс, который разводится с женой Анной Шаплыковой, рассказал, почему он оказался в больнице.

Видео с объяснениями певца, который является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, появилось на его странице в Instagram.

Лепс заявил, что у него случился гипертонический криз. По словам певца не слишком серьезный, но он решил не отказываться от госпитализации в больницу, где провел сутки. Он также рассказал, что прошел обследование, которое показало, что его сердце и сосуды в порядке.

Проблемы со здоровьем Григорий Лепс объяснил большими нагрузками в канун новогодних праздников, а также заявил, что ему уже давно не 20 лет.

Отметим, о проблемах со здоровьем Григория Лепса стало известно после того, как он не смог выступить с коллегой Ларисой Долиной во время Новогоднего концерта 13 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Григорий Лепс разводится с Анной Шаплыковой на фоне кризиса в отношениях. Супругам придется поделить элитные квартиры в Москве, а также дома на несколько тысяч квадратных метров в Подмосковье. 

Теги:
#Здоровье #Развод #Григорий Лепс #Лепс
Йенс Столтенберг
Политика
"Нужно готовиться к худшему": Генсек НАТО выразил пессимистический прогноз по Украине (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Йенс Столтенберг
"Нужно готовиться к худшему": Генсек НАТО выразил пессимистический прогноз по Украине (видео)
Дата публикации
Категория
Аппарат РРО
Петарды не помогли: нардепы не приняли отсрочку для ФОПов, из-за которой под Радой устроили митинг
Дата публикации
Категория
Мелитополь знают как "черешневую столицу" Украины
Родина знаменитой черешни под угрозой: что думают жители Мелитополя о возможном вторжении войск РФ
Дата публикации
Категория
Ярослав Железняк
Железняк лишился поста главы фракции "Голос" и устроил скандал на брифинге Стефанчука (видео)
Дата публикации
Категория
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"