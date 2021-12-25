"Вид у него не здоровый": исхудавший Лепс напугал фанатов впалыми щеками (фото)

Поклонники рекомендуют Лепсу заняться здоровьем

Российский певец Григорий Лепс, который 20 декабря развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака, встревожил фанатов своим внешним видом.

Певец опубликовал у себя в Instagram фото, на котором он выглядит уставшим. Его подписчики стали активно писать комментарии о том, что у Лепса не здоровый вид, а также, что не стоит так худеть.

Григорий Лепс 24 декабря опубликовал фото в Instagram, которое обеспокоило фанатов

Фанатов Лепса обеспокоил внешний вид певца

Отметим, Григорий Лепс планирует провести рождественские праздники на элитном горном курорте Куршевель. 6 января певец, который является сторонником президента РФ Владимира Путина, выступит в ресторане-шале Cap Horn в рамках Big Art Festival. Послушать пение Лепса можно будет, если успеть купить билет на гала-ужин со специальным меню за 2000 евро. Ведущим вечера должен стать шоумен Николай Фоменко.

Стоимость билетов на выступление Лепса в Куршавеле 6 января

Мероприятие Лепс также анонсировал у себя в соцсетях. Поклонники его творчества стали сразу же писать о том, что они не могут себе позволить посетить подобное мероприятие и оно, скорее, для людей, у которых есть много денег.

Подписчики Лепса отреагировали на анонс выступления в Куршавеле 6 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне развода у Григория Лепса начались проблемы со здоровьем, и он в декабре 2021 года дважды в пьяном виде оказывался в психиатрической лечебнице. Правда, сам певец заявлял о том, что у него был сосудистый криз, из-за которого он и решил лечь в больницу.