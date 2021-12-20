Григорий Лепс развелся с женой: первые подробности

На судебном заседании присутствовала только адвокат супруги Лепса

Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, стал холостяком. В понедельник, 20 декабря, состоялось судебное слушание о разводе.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в суд пришел только представитель жены певца. Сам Лепс после скандального концерта 19 декабря не явился на заседание суда и заранее со всем согласился.

Адвокат Анны Шаплыковой Оксана Якимова, которая ранее рассказала о причинах развода звездной пары, отказалась комментировать сегодняшнее заседание. Как сообщает MK.RU, представитель жены Лепса сказала, что в ближайшее время никаких дополнительных заседаний суда не запланировано.

Отметим, после новостей о разводе Григория Лепса с супругой стало известно, что певец дважды за неделю оказывался в психиатрической больнице. Правда, сам он заявил, что все дело в работе и на фоне усталости у него случился гипертонический криз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время развода Григорию Лепсу и Анне Шаплыковой придется делить две элитные квартиры в Москве и два особняка на 3 тысячи квадратов с примыкающими 2 га леса в Подмосковье.