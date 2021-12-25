Украинец живет в разваленной "халупе" и питается протухшим мясом с помойки – как ему удалось стать звездой YouTube (фото, видео)

Подписчики Стаса Аскета сомневаются, что он на самом деле ест испорченные продукты и живет в полуразваленном доме

Украинский блогер Стас Аскет, который рассказывает о своей жизни в Instagram и на YouTube, снимает ролики о том, как можно выживать в современном мире без денег. Его выражение "База кормит", уже стало мемом на просторах интернета. При этом аудитория блогера разделилась на два лагеря: часть подписчиков верит в то, что он на самом деле показывает свою жизнь, а часть – что парень просто делает контент для соцсетей, в то время, как живет в нормальных условиях.

Кто такой Стас Аскет

Парень опубликовал первые посты в Instagram в 2019 году. Тогда он рассказал, что место, в котором он живет, называется Пропащинск. По его словам, в доме, который он показывает на видео, парень живет с рождения. Когда ему было 18 лет, родители уехали, а он остался жить на том же месте один.

Сейчас парню 27 лет. В своих постах он рассказывал, что после личных потрясений он занялся саморазвитием.

Подписчики называют жилище парня "халупой" – в доме все старое и грязное, потолок и стены обсыпаются, а мебель в плохом состоянии. В доме также очень много животных и насекомых, которые постоянно покушаются на еду парня.

Что Стас Аскет показывает в соцсетях

Парень показывает в соцсетях свои будни. Он постоянно рассказывает о базе, с которой приносит вещи и продукты. Подписчики предполагают, что так он называет мусорку, которая находится неподалеку от его дома.

Продукты с базы Стаса Аскета

Часто в его роликах появляется мясо, которое он, судя по всему, также находит на помойке. Парень рассказывает, как приготовить бульон из костей, что можно сделать со свиных шкурок, как вкусно пожарить картофельную кожуру и чем лучше кормить собак.

Стас Аскет показывает, как живет, в Instagram

Реальность vs выдумка

Подписчики Стаса Аскета сомневаются в том, что парень на самом деле живет той жизнью, которую показывает в соцсетях. В комментариях обращают внимание на то, что он не показывает, как кушает еду, которую показывает. Также у аудитории возникают вопросы касательно того, кто снимает парня на видео, если он говорит, что живет сам.

Комментарии на странице Стаса Аскета в Instagram

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