Українець живе в розваленій "халупі" і харчується протухлим м’ясом з смітника — як йому вдалося стати зіркою YouTube (фото, відео)

Підписники Стаса Аскета сумніваються, що він насправді їсть зіпсовані продукти та живе у напіврозваленому будинку

Український блогер Стас Аскет, який розповідає про своє життя у Instagram та на YouTube, знімає ролики про те, як можна виживати у сучасному світі без грошей. Його вираз "База годує" вже став мемом на просторах інтернету. При цьому аудиторія блогера розділилася на два табори: частина підписників вірить у те, що він насправді показує своє життя, а частина – що хлопець просто робить контент для соцмереж, тоді як живе в нормальних умовах.

Хто такий Стас Аскет

Хлопець опублікував перші пости у Instagram у 2019 році. Тоді він розповів, що місце, в якому він живе, називається Пропащинськ. За його словами, у будинку, який він показує на відео, хлопець живе від народження. Коли йому було 18 років, батьки поїхали, а він залишився жити на тому самому місці.

Нині хлопцеві 27 років. У своїх постах він розповідав, що після особистих потрясінь зайнявся саморозвитком.

Підписники називають житло хлопця "халупою" — у будинку все старе та брудне, стеля та стіни обсипаються, а меблі в поганому стані. У будинку також дуже багато тварин і комах, які постійно роблять замах на їжу хлопця.

Що Стас Аскет показує у соцмережах

Хлопець показує у соцмережах свої будні. Він завжди розповідає про базу, з якої приносить речі та продукти. Підписники припускають, що так він називає сміттєзвалище, яке знаходиться неподалік його будинку.

Продукти з бази Стаса Аскета

Часто в його роликах з’являється м’ясо, яке він, судячи з усього, також знаходить на смітнику. Хлопець розповідає, як приготувати бульйон із кісток, що можна зробити зі свинячих шкурок, як смачно посмажити картопляну шкірку і чим краще годувати собак.

Стас Аскет показує, як живе, у Instagram

Реальність vs вигадка

Підписники Стаса Аскета сумніваються, що хлопець насправді живе тим життям, яке показує в соцмережах. У коментарях звертають увагу, що на відео він не їсть їжу, яку показує. Також у аудиторії постають питання щодо того, хто знімає хлопця на відео, якщо він каже, що живе сам.

Коментарі на сторінці Стаса Аскета в Instagram

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