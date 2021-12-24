Пугачева и Галкин отметили оловянную свадьбу: как изменилась звездная пара за 10 лет в браке (фото)

Максим Галкин постоянно делится семейными фотографиями в соцсетях

Российский юморист и шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева, которая на 27 лет старше супруга, в четверг, 23 декабря, отметили оловянную свадьбу – 10 лет в официальном браке.

Максим Галкин чуть больше месяца назад – 15 ноября – поздравил супругу с 20-й годовщиной отношений, опубликовав совместное фото. В нынешнем году он скромно подписал пост – оставил только сердечко.

Алла Пугачева и Максим Галкин в 2021 году

В 2020 году в этот день он также опубликовал фото с Пугачевой, которое подписал: "19 лет вместе".

Галкин и Пугачева в 2020 году

Отношения Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в 1979 году. Тогда семья Галкина жила в ГДР, а Пугачева приехала в страну на гастроли. Матери будущих супругов общались, и певица заехала в гости к друзьям семьи.

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Отношения Галкина и Пугачевой начались в 2001 году, когда дружба переросла в нечто большее. Тогда же юморист запел, а первой песней стал дуэт с Пугачевой "Будь или не будь".

Пугачева и Галкин в 2001 году

Свадьба Пугачевой и Галкина

24 декабря 2011 года российские СМИ сообщили, что накануне – 23 декабря – звездная пара узаконила отношения. Пугачева и Галкин сделали это втайне от всех. Бракосочетание они праздновали на следующий день в кругу близких друзей.

Свадьба Максима Галкина и Аллы Пугачевой в 2011 году

Галкин стал пятым официальным мужем Пугачевой. До этого она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, режиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым.

Пугачева и Галкин сейчас

Сегодня Алла Пугачева и Максим Галкин живут в шикарном особняке в викторианском стиле в Подмосковье. Свой дом артист постоянно показывает у себя в Instagram.

Также супруги воспитывают двойняшек Елизавету и Гарри, рожденных в 2013 году суррогатной матерью. Галкин в своих соцсетях постоянно показывает, как живут и чем занимаются дети.

Дети Галкина и Пугачевой - Лиза и Гарри

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что одно из последних фото Пугачевой в Instagram Галкина вызвало массу обсуждений в сети. Так, подписчики шоумена отметили, что певица скоро будет выглядеть моложе супруга.