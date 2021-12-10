Топ-5 знаменитостей, чьи супруги даже младше их детей

Знаменитости доказывают, что встретить любовь можно в любом возрасте

Многие считают, что жениться нужно раз и на всю жизнь, при этом желание узаконить отношения иногда становится смыслом всей жизни. Но многие знаменитости доказывают, что эти убеждения существуют только в наших головах и своим примером показывают, как можно строить счастливую семью после нескольких разводов, при этом, с партнерами, которые на много моложе.

Подборку знаменитостей, у которых супруги моложе их детей, собрал "Телеграф".

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая – 36 лет разницы

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Семью Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса – их брак длится более 23 лет. При этом старший сын режиссера – Егор Кончаловский – на 7 лет старше от своей звездной мачехи.

Вуди Аллен и Сун-и Превен – 35 лет разницы

Вуди Аллен и Сун-и Превен

Нынешняя супруга Вуди Аллена является приемной дочерью бывшей жены режиссера Мии Фэрроу. Тогдашняя супруга обвинила Аллена в растлении малолетних, но это не стало преградой для отношений – в 1997 году Вуди Аллен и Сун-и Превен узаконили отношения и живут вместе до сегодняшнего дня.

Алла Пугачева и Максим Галкин – 27 лет разницы

Алла Пугачева и Максим Галкин

Для популярной российской певицы Аллы Пугачевой брак с юмористом Максимом Галкиным стал пятым. Пара живет в официальном браке 20-й год и вместе воспитывает рожденную в 2013 году суррогатной матерью двойню – Елизавету и Гарри. Стоит отметить, дочь Пугачевой от первого брака Кристина Орбакайте на 5 лет старше отчима.

Эмманюэль Макрон и Брижит Троньё – 24 года разницы

Эмманюэль Макрон и Брижит Троньё

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2017 году привлек внимание общественности не только своей политической деятельностью, но и историей любви со своей супругой. Он младше от жены Брижит Макрон на 25 лет. Кроме того, французский президент женился на своей школьной учительнице. Также стоит отметить, что старшая дочь Брижит на 1,5 года старше Эммануэля Макрона.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова – 22 года разницы

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова изначально была фанаткой Игоря Николаева, но в 2005 году настолько понравилась музыканту, что он стал за ней ухаживать. Пара узаконила отношения в 2010 году, этот брак стал третьим и, пока, последним для певца. Еще через пять лет появилась на свет общая дочь – Вероника. Отметим, дочь от первого брака Игоря Николаева – Юлия – на четыре года старше мачехи.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских звездах, которые создали семьи с людьми, намного моложе себя.