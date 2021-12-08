Психолог назвал главное правило, которое поможет быстро выйти замуж

Выйти замуж в течение короткого времени можно, если избегать ошибок в отношениях

Женщины часто задаются вопросом, почему у них не складываются отношения с мужчинами или почему после долгих лет отношений все заканчивается расставанием, а не походом в ЗАГС. Есть несколько правил, которые помогут вычислить идеального мужчину для отношений. А психолог Михаил Лабковский перечислил важные моменты, на которые стоит обращать внимание женщинам, которые хотят выйти замуж.

Об этом эксперт рассказал в интервью для YouTube-канала "Психология для всех".

Психолог обращает внимание на то, что в начале отношений всегда должна быть романтика, когда в животе порхают бабочки, а партнер кажется самым идеальным в мире. По словам Михаила Лабковского, период влюбленности со всеми этими "симптомами" длится около трех месяцев и не всегда может привести к любви, но если ваши отношения начинаются без подобной романтики, то будущего у них нет.

Когда влюбленность перерастает в любовь, вы начинаете жить с партнером, со временем у вас появляется желание родить общих детей, важно не перепутать это с желанием выйти замуж. Ведь важно понимать, что брак – это формальность, а дети требуют большой ответственности.

Михаил Лабковский также отмечает, что если у партнеров не будут совпадать взгляды на то, какой должна быть семья, то рассчитывать на скорый брак не стоит. Он подчеркивает, что если вы захотите создать семью, а человек будет этого избегать, то это не ваш человек.

Также он советует не тратить время на женатых мужчин, ведь жена у него уже есть, а в надежде, что он когда-то возможно разведется и бросит все ради вас, можно потерять много времени и упустить человека, с которым вы на самом деле будете счастливы.

Психолог отмечает, что если девушка на каждом из вышеперечисленных моментов будет в первую очередь выбирать себя, а не терпеть все ради отношений, то она сможет достаточно быстро выйти замуж.

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