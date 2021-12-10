Топ-5 знаменитостей, кохані яких навіть молодші за їхніх дітей

Знаменитості доводять, що зустріти кохання можна у будь-якому віці

Багато хто вважає, що одружуватися потрібно раз і на все життя, при цьому бажання узаконити відносини іноді стає сенсом всього життя. Але багато знаменитостей доводять, що ці переконання існують тільки в наших головах і своїм прикладом показують, як можна будувати щасливу сім’ю після кількох розлучень, при цьому, з партнерами, які набагато молодші.

Підбірку знаменитостей, чиї діти іноді молодші за їх партнерів, зібрав "Телеграф".

Андрій Кончаловський та Юлія Висоцька – 36 років різниці

Андрій Кончаловський та Юлія Висоцька

Сім’ю Андрія Кончаловського та Юлії Висоцької називають однією з найміцніших пар російського шоу-бізнесу – їхній шлюб триває понад 23 роки. При цьому старший син режисера – Єгор Кончаловський – на 7 років старший від своєї зіркової мачухи.

Вуді Аллен та Сун-і Превен – 35 років різниці

Вуді Аллен та Сун-і Превен

Нинішня дружина Вуді Аллена є прийомною дочкою колишньої жінки режисера Мії Ферроу. Тодішня дружина звинуватила Аллена в розбещенні малолітніх, але це не стало перешкодою для стосунків – у 1997 році Вуді Аллен та Сун-і Превен узаконили стосунки та живуть разом до сьогодні.

Алла Пугачова та Максим Галкін – 27 років різниці

Алла Пугачова та Максим Галкін

Для популярної російської співачки Алли Пугачової шлюб із гумористом Максимом Галкіним став п’ятим. Пара живе в офіційному шлюбі 20-й рік і разом виховує народжену 2013 року сурогатною матір’ю двійню – Єлизавету та Гаррі. Варто зазначити, дочка Пугачової від першого шлюбу Крістіна Орбакайте на 5 років старша за вітчима.

Емманюель Макрон і Бріжит Троньо – 24 роки різниці

Емманюель Макрон і Бріжит Троньє

Президент Франції Еммануель Макрон у 2017 році привернув увагу громадськості не лише своєю політичною діяльністю, а й історією кохання зі своєю дружиною. Він молодший від дружини Бріжит Макрон на 25 років. Крім того, французький президент одружився зі своєю шкільною вчителькою. Також варто зазначити, що старша дочка Бріжит на 1,5 роки старша за Еммануеля Макрона.

Ігор Ніколаєв та Юлія Проскурякова – 22 роки різниці

Ігор Ніколаєв та Юлія Проскурякова

Юлія Проскурякова спочатку була фанаткою Ігоря Ніколаєва, але у 2005 році настільки сподобалася музикантові, що він став запрошувати її на побачення. Пара узаконила стосунки у 2010 році, цей шлюб став третім і поки що останнім для співака. Ще за п’ять років з’явилася на світ спільна дочка – Вероніка. Зазначимо, дочка від першого шлюбу Ігоря Ніколаєва – Юлія – на чотири роки старша від мачухи.

Раніше "Телеграф" розповідав про українських зірок, які створили сім’ї з людьми, набагато молодшими за себе.