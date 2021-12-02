Заміж — за кумира дитинства: топ-5 українських пар із величезною різницею у віці

"Телеграф" розповість про найзірковіші пари українського шоубізнесу, які зберігають кохання та щастя, незважаючи на різницю у віці у десятки років

Кажуть, що велика різниця у віці в парі — чималий ризик того, що шлюб закоханих не триватиме довго, адже люди з різних поколінь рано чи пізно можуть віддалитися один від одного. Проте багато українських знаменитостей доводять протилежне: хтось щасливий у стосунках роками, інші ж лише будують щасливу сім’ю, незважаючи на величезну різницю у віці та нападки хейтерів у мережі.

Старший за власну тещу: Віктор Павлик та Катя Реп‎яхова (різниця у віці — 28 років)

Ймовірно, одним із найяскравіших прикладів, що вік щастю та любові не завада, є шлюб 55-річного народного артиста України Віктора Павлика та його концертного директора Катерини Репяхової, яка молодша за свого чоловіка на цілих 28 років.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова

Познайомилося майбутнє подружжя ще в дитинстві Каті: та була справжньою фанаткою Віктора Павлика, ходила на його концерти і досі зберігає в сімейному альбомі їхнє перше спільне фото, на якому вона ще зовсім дівчинка.

Катя зі своїм майбутнім чоловіком

Відносини ж зав’язалися кілька років тому, коли Павлик був на концерті в Миколаєві, а Репяхову, яка приїхала на виступ, випадково оселили з ним по сусідству в готелі. У травні 2020-го закохані офіційно оформили свої стосунки, а у червні цього року у них народився син Мишко.

У Віктора Павлика народився син

Сімейство Павлик каже, що величезна різниця у віці в їхньому подружжі не відчувається, хоча співак часто жартує, що старший за свою тещу.

Весілля-сюрприз: Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко (18 років)

Екс-учасниця групи "Віа ГРА", 34-річна співачка, модель та бізнес-вумен Санта Дімопулос, знайшла своє щастя після двох гучних розлучень з чоловіками, різниця у віці з якими не була значною. Її нинішній чоловік — співвласник мережі спортклубів Ігор Кучеренко — старший за артистку на 18 років, але це не завадило парі здобути щастя і стати багатодітною сім’єю.

Санта разом із чоловіком Ігорем

Санта намагається не афішувати своє особисте життя. Відомо, що пара разом вже понад п’ять років, а пропозиція та весілля стали найнесподіванішим і найщасливішим моментом у житті дівчини. За її словами, Ігор запросив її до ресторану, і в якийсь момент заграла музика, відвідувачі почали діставати квіти та "несподівано" вийшла співробітниця рагсу. Ігор став на одне коліно та запропонував Санті стати його дружиною прямо тут і зараз. Розчулена дівчина, звичайно ж, погодилася.

Санта Дімопулос з сім’єю

У 2019 році Санта подарувала чоловікові доньку Софію, а на двох у них взагалі четверо дітей (від попередніх стосунків). Судячи з фото, у сім’ї панує кохання та щастя.

Сім’я Сант Дімопулос

По світу вже удвох: Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (15 років)

Багато років відомий телеведучий із тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вважався одним із найзавидніших холостяків країни. І яке ж було здивування багатьох, коли в ЗМІ з’явилася новина про одруження Комарова на дівчині, яка молодша за нього на цілих 15 років!

Дмитро Комаров та Олександра Кучененко

Щасливою дружиною виявилася на той час (весілля було у 2019 році — ред.) 21-річна модель та телеведуча Олександра Кучеренко. Пара познайомилася після конкурсу краси "Міс Україна-2016", де Саша одержала заповітну корону. Але іскра промайнула згодом — під час 4-годинної бесіди журналіста з переможницею. З того часу закохані приховували стосунки, про які стало відомо лише після весілля.

Наразі 24-річна Саша та 38-річний Дмитро, який називає дружину любов’ю всього його життя, продовжують насолоджуватися один одним та відкривають світ разом.

Дмитро Комаров показує світ дружині

Кохання на кораблі: Оля та Вадим Полякови (15 років)

Така сама різниця у віці — 15 років — і в співачки Олі Полякової та її чоловіка, бізнесмена Вадима. Їхня зустріч відбулася 18 років тому на кораблі: Олю, якій було лише 19, запросили на корпоратив з нагоди дня народження Вадима Полякова, який закохався з першого погляду. Чоловік був настільки засліплений тоді ще зіркою-початківцем, що розлучився з першою дружиною і відразу ж одружився з Поляковою.

Оля Полякова з чоловіком

Через 17 років шлюбу шлюб Ольги та Вадима досі міцний, і, як неодноразово зізнавалася Полякова, велика заслуга цьому — гумор у їхній родині. Такими ж веселими зростають і їхні діти: 16-річна Марія та 9-річна Аліса.

Оля Полякова з чоловіком та дочками

Позбавила статусу "Холостяка": Даша Квіткова та Микита Добринін (10 років)

Одна з найбільш улюблених інстаграмних пар в Україні — 23-річна блогерка Даша Квіткова та 33-річний теле- та радіоведучий Микита Добринін. Їхня історія почалася під прицілом камер на проекті "Холостяк-9". Даша, яка молодша за Микиту на 10 років, завоювала серце завидного холостяка і після екранної пропозиції з кільцем отримала справжнє: коханий попросив її руки на Балі, і вже через півроку, 2020-го, вони стали чоловіком і дружиною.

Добринін та Квіткова

З січня весь інстаграмний світ стежив за тим, як Квіткова та Добринін готувалися стати батьками і разом із подружжям раділи, коли 13 липня цього року на світ з’явився їхній син Лев. На те, що деякі хейтери, незважаючи на кохання Даші та Микити поза екраном та народження дитини, продовжують трубити, що їхні стосунки — нібито лише контракт, пара давно вже не звертає жодної уваги.

У Квіткової та Добриніна народився син Лев

Нагадаємо, "Телеграф" склав добірку голлівудських знаменитостей, на яких не вплинули час та вік.