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Замуж - за кумира детства: топ-5 украинских пар с огромной разницей в возрасте

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Семьи, которым неподвластен возраст Новость обновлена 02 декабря 2021, 14:36
Семьи, которым неподвластен возраст

"Телеграф" расскажет о самых звездных парах украинского шоубизнеса, которые сохраняют любовь и счастье, несмотря на разницу в возрасте в десятки лет

Говорят, что большая разница в возрасте в паре — немалый риск того, что союз влюбленных не продлится долго, ведь люди из разных поколений рано или поздно могут отдалиться друг от друга. Однако многие украинские знаменитости доказывают обратное: кто-то счастлив в отношениях годами, другие же только строят счастливую семью, невзирая на огромную разницу в возрасте и нападки хейтеров в сети. 

Старше собственной тещи: Виктор Павлик и Катя Репяхова (разница в возрасте — 28 лет) 

Вероятно, одним из самых ярких примеров, что возраст счастью и любви не помеха, является брак 55-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертного директора Екатерины Репяховой, которая младше своего мужа на целых 28 лет. 

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Познакомились будущие супруги еще в детстве Кати: та была настоящей фанаткой Виктора Павлика, ходила на его концерты и до сих пор хранит в семейном альбоме их первое совместное фото, на котором она еще совсем девочка. 

Катя со своим будущим мужем
Катя со своим будущим мужем

Отношения же завязались пару лет назад, когда Павлик был на концерте в Николаеве, а Репяхову, которая приехала на выступление, случайно поселили с ним по соседству в гостинице. В мае 2020-го влюбленные официально оформили свои отношения, а в июне этого года у них родился сын Миша. 

У Виктора Павлика родился сын
У Виктора Павлика родился сын

Семейство Павлик говорит, что огромная разница в возрасте в их чете не ощущается, хотя певец часто шутит, что старше своей тещи. 

Свадьба-сюрприз: Санта Димопулос и Игорь Кучеренко (18 лет)

Экс участница группы "Виа ГРА", 34-летняя певица, модель и бизнесвумен Санта Димопулос, нашла свое счастье после двух громких расставаний с мужьями, разница в возрасте с которыми не была значительной. Ее нынешний супруг — совладелец сети спортклубов Игорь Кучеренко — старше артистки на 18 лет, но это не помешало паре обрести счастье и стать многодетной семьей.

Санта вместе с мужем Игорем
Санта вместе с мужем Игорем

Санта старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что пара вместе уже более пяти лет, а предложение и свадьба стали самым неожиданным и счастливым моментом в жизни девушки. По ее словам, Игорь пригласил ее в ресторан, и в какой-то момент заиграла музыка, посетители начали доставать цветы и "неожиданно" вышла сотрудница загса. Игорь стал на одно колено и предложил Санте стать его женой прямо здесь и сейчас. Растроганная девушка, конечно же, согласилась.

Санта Димопулос с семьей
Санта Димопулос с семьей

В 2019 году Санта подарила мужу дочь Софию, а на двоих у них и вовсе четверо детей (от предыдущих отношений). Судя по фото, в семье царит любовь и счастье. 

Семья Сант Димопулос
Семья Сант Димопулос

По миру — уже вдвоем: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (15 лет)

Многие годы известный телеведущий из тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров считался одним из самых завидных холостяков страны. И каково же было удивление многих, когда в СМИ появилась новость о женитьбе Комарова на девушке, которая младше его на целых 15 лет!

Дмитрий Комаров и Александра Кучененко
Дмитрий Комаров и Александра Кучененко

Счастливой женой оказалась на то время (свадьба была в 2019 году — ред.) 21-летняя модель и телеведущая Александра Кучеренко. Пара познакомилась после конкурса красоты "Мисс Украина-2016", где Саша получила заветную корону. Но искра промелькнула позже — во время 4-часовой беседы журналиста с победительницей. С тех пор влюбленные скрывали отношения, о которых стало известно лишь после свадьбы. 

Сейчас 24-летняя Саша и 38-летний Дмитрий, который называет жену любовью всей его жизни, продолжают наслаждаться друг другом и открывают мир вместе. 

Дмитрий Комаров показывает мир супруге
Дмитрий Комаров показывает мир супруге

Любовь на корабле: Оля и Вадим Поляковы (15 лет)

Такая же разница в возрасте — 15 лет — и у певицы Оли Поляковой и ее супруга, бизнесмена Вадима. Их встреча произошла 18 лет назад на корабле: Олю, которой было всего 19, пригласили на корпоратив по случаю дня рождения Вадима Полякова, который влюбился с первого взгляда. Мужчина был настолько ослеплен тогда еще начинающей звездой, что развелся с первой женой и сразу же женился на Поляковой. 

Оля Полякова с мужем
Оля Полякова с мужем

Спустя 17 лет брака союз Ольги и Вадима до сих пор крепок, и, как неоднократно признавалась Полякова, большая заслуга этому — юмор в их семье. Такими же веселыми растут и их дети: 16-летняя Мария и 9-летняя Алиса.

Оля Полякова с мужем и дочерьми
Оля Полякова с мужем и дочерьми

Лишила статуса "Холостяка": Даша Квиткова и Никита Добрынин (10 лет)

Одна из любимых инстаграмных пар в Украине — 23-летняя блогер Даша Квиткова и 33-летний теле- и радиоведущий Никита Добрынин. Их история началась под прицелом камер на проекте "Холостяк-9". Даша, которая моложе Никиты на 10 лет, завоевала сердце завидного холостяка и после экранного предложения с кольцом получила настоящее: возлюбленный попросил ее руки на Бали, и уже через полгода, в 2020-м, они стали мужем и женой. 

Добрынин и Квиткова
Добрынин и Квиткова

С января весь инстаграмный мир следил за тем, как Квиткова и Добрынин готовились стать родителями и вместе с супругами радовались, когда 13 июля этого года на свет появился их сын Лев. На то, что некоторые хейтеры, невзирая на любовь Даши и Никиты вне экрана и рождение ребенка, продолжают трубить, что их отношения — якобы лишь контракт, пара давно уже не обращает никакого внимания. 

У Квитковой и Добрынина родился сын Лев
У Квитковой и Добрынина родился сын Лев

Напомним, "Телеграф" составил подборку голливудских знаменитостей, на которых не повлияли время и возраст. 

Теги:
#Отношения #Санта Димопулос #Топ #Виктор Павлик #Свадьбы #Оля Полякова #Никита Добрынин #Зввезды #Даша Квиткова
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