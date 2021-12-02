Замуж - за кумира детства: топ-5 украинских пар с огромной разницей в возрасте

"Телеграф" расскажет о самых звездных парах украинского шоубизнеса, которые сохраняют любовь и счастье, несмотря на разницу в возрасте в десятки лет

Говорят, что большая разница в возрасте в паре — немалый риск того, что союз влюбленных не продлится долго, ведь люди из разных поколений рано или поздно могут отдалиться друг от друга. Однако многие украинские знаменитости доказывают обратное: кто-то счастлив в отношениях годами, другие же только строят счастливую семью, невзирая на огромную разницу в возрасте и нападки хейтеров в сети.

Старше собственной тещи: Виктор Павлик и Катя Репяхова (разница в возрасте — 28 лет)

Вероятно, одним из самых ярких примеров, что возраст счастью и любви не помеха, является брак 55-летнего народного артиста Украины Виктора Павлика и его концертного директора Екатерины Репяховой, которая младше своего мужа на целых 28 лет.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Познакомились будущие супруги еще в детстве Кати: та была настоящей фанаткой Виктора Павлика, ходила на его концерты и до сих пор хранит в семейном альбоме их первое совместное фото, на котором она еще совсем девочка.

Катя со своим будущим мужем

Отношения же завязались пару лет назад, когда Павлик был на концерте в Николаеве, а Репяхову, которая приехала на выступление, случайно поселили с ним по соседству в гостинице. В мае 2020-го влюбленные официально оформили свои отношения, а в июне этого года у них родился сын Миша.

У Виктора Павлика родился сын

Семейство Павлик говорит, что огромная разница в возрасте в их чете не ощущается, хотя певец часто шутит, что старше своей тещи.

Свадьба-сюрприз: Санта Димопулос и Игорь Кучеренко (18 лет)

Экс участница группы "Виа ГРА", 34-летняя певица, модель и бизнесвумен Санта Димопулос, нашла свое счастье после двух громких расставаний с мужьями, разница в возрасте с которыми не была значительной. Ее нынешний супруг — совладелец сети спортклубов Игорь Кучеренко — старше артистки на 18 лет, но это не помешало паре обрести счастье и стать многодетной семьей.

Санта вместе с мужем Игорем

Санта старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что пара вместе уже более пяти лет, а предложение и свадьба стали самым неожиданным и счастливым моментом в жизни девушки. По ее словам, Игорь пригласил ее в ресторан, и в какой-то момент заиграла музыка, посетители начали доставать цветы и "неожиданно" вышла сотрудница загса. Игорь стал на одно колено и предложил Санте стать его женой прямо здесь и сейчас. Растроганная девушка, конечно же, согласилась.

Санта Димопулос с семьей

В 2019 году Санта подарила мужу дочь Софию, а на двоих у них и вовсе четверо детей (от предыдущих отношений). Судя по фото, в семье царит любовь и счастье.

Семья Сант Димопулос

По миру — уже вдвоем: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (15 лет)

Многие годы известный телеведущий из тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров считался одним из самых завидных холостяков страны. И каково же было удивление многих, когда в СМИ появилась новость о женитьбе Комарова на девушке, которая младше его на целых 15 лет!

Дмитрий Комаров и Александра Кучененко

Счастливой женой оказалась на то время (свадьба была в 2019 году — ред.) 21-летняя модель и телеведущая Александра Кучеренко. Пара познакомилась после конкурса красоты "Мисс Украина-2016", где Саша получила заветную корону. Но искра промелькнула позже — во время 4-часовой беседы журналиста с победительницей. С тех пор влюбленные скрывали отношения, о которых стало известно лишь после свадьбы.

Сейчас 24-летняя Саша и 38-летний Дмитрий, который называет жену любовью всей его жизни, продолжают наслаждаться друг другом и открывают мир вместе.

Дмитрий Комаров показывает мир супруге

Любовь на корабле: Оля и Вадим Поляковы (15 лет)

Такая же разница в возрасте — 15 лет — и у певицы Оли Поляковой и ее супруга, бизнесмена Вадима. Их встреча произошла 18 лет назад на корабле: Олю, которой было всего 19, пригласили на корпоратив по случаю дня рождения Вадима Полякова, который влюбился с первого взгляда. Мужчина был настолько ослеплен тогда еще начинающей звездой, что развелся с первой женой и сразу же женился на Поляковой.

Оля Полякова с мужем

Спустя 17 лет брака союз Ольги и Вадима до сих пор крепок, и, как неоднократно признавалась Полякова, большая заслуга этому — юмор в их семье. Такими же веселыми растут и их дети: 16-летняя Мария и 9-летняя Алиса.

Оля Полякова с мужем и дочерьми

Лишила статуса "Холостяка": Даша Квиткова и Никита Добрынин (10 лет)

Одна из любимых инстаграмных пар в Украине — 23-летняя блогер Даша Квиткова и 33-летний теле- и радиоведущий Никита Добрынин. Их история началась под прицелом камер на проекте "Холостяк-9". Даша, которая моложе Никиты на 10 лет, завоевала сердце завидного холостяка и после экранного предложения с кольцом получила настоящее: возлюбленный попросил ее руки на Бали, и уже через полгода, в 2020-м, они стали мужем и женой.

Добрынин и Квиткова

С января весь инстаграмный мир следил за тем, как Квиткова и Добрынин готовились стать родителями и вместе с супругами радовались, когда 13 июля этого года на свет появился их сын Лев. На то, что некоторые хейтеры, невзирая на любовь Даши и Никиты вне экрана и рождение ребенка, продолжают трубить, что их отношения — якобы лишь контракт, пара давно уже не обращает никакого внимания.

У Квитковой и Добрынина родился сын Лев

Напомним, "Телеграф" составил подборку голливудских знаменитостей, на которых не повлияли время и возраст.