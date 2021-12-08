Психолог назвав головне правило, яке допоможе швидко вийти заміж

Вийти заміж протягом короткого часу можна, якщо уникати помилок у стосунках

Жінки часто задаються питанням, чому в них не складаються стосунки з чоловіками або чому після довгих років стосунків все закінчується розставанням, а не походом до РАГСу. Є кілька правил, які допоможуть обчислити ідеального чоловіка для стосунків. А психолог Михайло Лабковський перерахував важливі моменти, на які варто звертати увагу жінкам, які хочуть вийти заміж.

Про це експерт розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Психологія для всіх".

Психолог звертає увагу на те, що на початку стосунків завжди має бути романтика, коли в животі пурхають метелики, а партнер здається найідеальнішим у світі. За словами Михайла Лабковського, період закоханості з усіма цими "симптомами" триває близько трьох місяців і не завжди може призвести до кохання, але якщо ваші стосунки починаються без такої романтики, то майбутнього вони не мають.

Коли закоханість переростає у кохання, ви починаєте жити з партнером, згодом у вас з’являється бажання народити спільних дітей, важливо не переплутати це з бажанням вийти заміж. Адже важливо розуміти, що шлюб – це формальність, а діти вимагають великої відповідальності.

Михайло Лабковський також зазначає, що якщо у партнерів не співпадатимуть погляди на те, якою має бути сім’я, то розраховувати на швидкий шлюб не варто. Він підкреслює, що якщо ви захочете створити сім’ю, а людина цього уникатиме, то це не ваша людина.

Також він радить не витрачати час на одружених чоловіків, адже дружина в нього вже є, а в надії, що він колись можливо розлучиться і кине все заради вас, можна втратити багато часу і пройти повз людину, з якою ви насправді будете щасливі .

Психолог зазначає, що якщо дівчина на кожному з вищезгаданих моментів насамперед обиратиме себе, а не терпітиме все заради стосунків, то вона зможе досить швидко вийти заміж.

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