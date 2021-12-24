Пугачова та Галкін відзначили олов’яне весілля: як змінилася зіркова пара за 10 років у шлюбі (фото)

Максим Галкін постійно ділиться сімейними фотографіями у соцмережах

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова, яка на 27 років старша за чоловіка, у четвер, 23 грудня, відзначили олов’яне весілля – 10 років в офіційному шлюбі.

Максим Галкін трохи більше місяця тому – 15 листопада – привітав дружину з 20-ми роковинами стосунків, опублікувавши спільне фото. Нинішнього року він скромно підписав пост – залишив лише сердечко.

Алла Пугачова та Максим Галкін у 2021 році

2020 року в цей день він також опублікував фото з Пугачовою, яке підписав: "19 років разом".

Галкін та Пугачова у 2020 році

Стосунки Пугачової та Галкіна

Максим Галкін та Алла Пугачова познайомилися у 1979 році. Тоді родина Галкіна жила у НДР, а Пугачова приїхала до країни на гастролі. Матері майбутнього подружжя спілкувалися, і співачка заїхала у гості до друзів сім’ї.

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Стосунки Галкіна та Пугачової почалися у 2001 році, коли дружба переросла у щось більше. Тоді ж гуморист заспівав, а першою піснею став дует із Пугачовою "Будь или не будь".

Пугачова та Галкін у 2001 році

Весілля Пугачової та Галкіна

24 грудня 2011 року російські ЗМІ повідомили, що напередодні – 23 грудня – зіркова пара узаконила стосунки. Пугачова та Галкін зробили це потай від усіх. Одруження вони святкували наступного дня у колі близьких друзів.

Весілля Максима Галкіна та Алли Пугачової у 2011 році

Галкін став п’ятим офіційним чоловіком Пугачової. До цього вона була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, режисером Олександром Стефановичем, продюсером Євгеном Болдіним та співаком Філіпом Кіркоровим.

Пугачова та Галкін зараз

Сьогодні Алла Пугачова та Максим Галкін живуть у шикарному особняку у вікторіанському стилі у Підмосков’ї. Свій будинок артист постійно показує у себе в Instagram.

Також подружжя виховує двійнят Єлизавету та Гаррі, народжених у 2013 році сурогатною матір’ю. Галкін у своїх соцмережах постійно показує, як живуть і чим займаються діти.

Діти Галкіна та Пугачової — Ліза та Гаррі

Раніше "Телеграф" також розповідав, що одне з останніх фото Пугачової в Instagram Галкіна викликало багато обговорень у мережі. Так, підписники шоумена зазначили, що співачка скоро виглядатиме молодшою за чоловіка.